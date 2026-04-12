أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يفقد بريقه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد 12 أبريل 2026، وسط حالة من التقلبات التي تسيطر على السوق المحلي والعالمي، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار وتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، قبل أن يبدأ في فقد جزء من مكاسبه.

هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب داخل السوق المصري

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا واضحًا بقيمة تصل إلى 760 جنيهًا دفعة واحدة، ليصل إلى نحو 57,240 جنيهًا، مقارنة بنحو 58 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. ويعكس هذا الانخفاض تأثر السوق المحلي بالتغيرات العالمية، خاصة مع تحركات سعر الدولار وتراجع الطلب النسبي على الذهب.

أسعار الذهب تتراجع بسبب انخفاض الدولار

يرجع الانخفاض الحالي في أسعار الذهب إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي. كما ساهمت التوقعات بتهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى انخفاض أسعاره.

ورغم أن الذهب تلقى دعمًا في بداية التداولات نتيجة انخفاض الدولار عالميًا، إلا أنه تخلى لاحقًا عن جزء كبير من هذه المكاسب مع تغير اتجاهات السوق.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب لتسجل نحو 4750 دولارًا للأوقية، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى مستوى 4700 دولار، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد:

سعر الذهب عيار 24 : سجل نحو 8177 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة.

: سجل نحو للجرام، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة. سعر الذهب عيار 21 : بلغ نحو 7155 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، بدون احتساب المصنعية.

: بلغ نحو للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، بدون احتساب المصنعية. سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 6133 جنيهًا للجرام.

وتتراوح قيمة المصنعية في مصر ما بين 3% إلى 8% من سعر الجرام، حسب نوع المشغولات الذهبية والمكان.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباطه الوثيق بحركة الدولار عالميًا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة. كما أن أي تحركات جديدة في أسعار الفائدة العالمية قد تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الذهب.

يمكن القول إن سوق الذهب في مصر يشهد حاليًا مرحلة من عدم الاستقرار، بين صعود وهبوط سريع، مدفوعًا بعوامل داخلية وخارجية، ويبقى الذهب خيارًا استثماريًا مهمًا، لكن مع ضرورة متابعة الأسعار بشكل لحظي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

في النهاية، لو كنت ناوي تشتري دهب دلوقتي… استنى شوية، السوق واضح إنه "مش على كلمة واحدة"!