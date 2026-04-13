تراجع طفيف في سعر الذهب عيار 21 اليوم بمصر..هل الوقت مناسب للشراء؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، حالة من التراجع المحدود، خاصة في عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا بين المواطنين، وسط ترقب مستمر لتحركات السوق العالمية وسعر الدولار محليًا، ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم:

7150 جنيهًا للجرام (سعر البيع)

7100 جنيهًا للجرام (سعر الشراء)

ويُظهر هذا السعر انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتعاملات أمس الأحد، حيث بلغ سعر البيع نحو 7160 جنيهًا، ما يعني تراجعًا قدره 10 جنيهات فقط للجرام.

مقارنة أسعار الذهب بين اليوم وأمس

ويعكس هذا الانخفاض حالة من الهدوء النسبي داخل سوق الصاغة، دون تسجيل تحركات حادة أو مفاجئة في الأسعار.

تحليل حركة الذهب خلال الأيام الأخيرة

خلال الفترة الماضية، تحرك سعر الذهب عيار 21 داخل نطاق محدود، حيث:

استقر في بداية الأسبوع قرب 7180 جنيهًا

تراجع تدريجيًا إلى 7160 جنيهًا

ثم واصل الانخفاض الطفيف إلى 7150 جنيهًا

هذا الأداء يشير إلى وجود حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب، مع غياب اتجاه صعودي أو هبوطي قوي.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم

يرجع الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها:

استقرار سعر الأوقية عالميًا عند مستويات قريبة من 4728 دولارًا، ما قلل من فرص الارتفاع

عند مستويات قريبة من 4728 دولارًا، ما قلل من فرص الارتفاع ثبات سعر الدولار في سوق الصاغة عند نحو 53.7 جنيه

عند نحو 53.7 جنيه هدوء حركة الشراء بعد موجة تذبذب شهدها السوق مؤخرًا

بعد موجة تذبذب شهدها السوق مؤخرًا حركة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات السابقة

أهمية عيار 21 في السوق المصرية

يُعتبر الذهب عيار 21 هو العنصر الأهم في سوق الذهب بمصر، حيث:

يُعد الأكثر تداولًا بين المواطنين

يمثل المعيار الرئيسي لتحديد اتجاه الأسعار

الخيار الأول للمقبلين على الزواج

يجمع بين الادخار والاستخدام

ويتميز هذا العيار بنسبة نقاء تبلغ 87.5% من الذهب الخالص، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي والاستثمار في الوقت نفسه.

هل التراجع الحالي فرصة للشراء؟

يرى خبراء سوق الذهب أن الانخفاض الحالي، رغم محدوديته، قد يمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة:

للراغبين في الادخار طويل الأجل

للمقبلين على الزواج

لمن يترقبون الدخول في السوق بأسعار أقل

لكن في المقابل، يحذر الخبراء من أن السوق لا يزال يشهد حالة من التذبذب، وقد تحدث تغيرات مفاجئة في أي وقت، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار التحركات المحدودة في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مع احتمالات:

الارتفاع في حال صعود سعر الأوقية عالميًا

في حال صعود سعر الأوقية عالميًا الاستقرار إذا استمر الدولار عند مستوياته الحالية

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى سوق الذهب في حالة ترقب، حيث يعتمد الاتجاه القادم بشكل أساسي على التطورات العالمية وحركة العملات.