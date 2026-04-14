سعر الذهب اليوم 14 أبريل 2026 في مصر.. تراجع عيار 21

هبوط الذهب بنحو 20 جنيهًا للجرام وتأثر الأسعار محليًا بارتفاع الدولار والتوترات الاقتصادية

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم 14 أبريل 2026 في مصر حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر في الأسواق.

ويأتي الاهتمام الأكبر بسعر الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المحلي، إلى جانب الجنيه الذهب الذي يمثل خيارًا شائعًا للراغبين في الاستثمار والادخار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 7150 جنيهًا، بعد انخفاض يقدر بحوالي 20 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس حالة التذبذب التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

ورغم هذا التراجع، لا يزال عيار 21 يحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية عام 2026، حيث ارتفع بنحو 1270 جنيهًا، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي والتوترات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 8171 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 7150 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 6128 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 57200 جنيه

أسباب تراجع أسعار الذهب

جاء انخفاض أسعار الذهب في مصر متأثرًا بتراجع الأسعار عالميًا، حيث تأثرت الأسواق بارتفاع الدولار الأمريكي، إلى جانب تجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم، ما أدى إلى تقليل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

كما ساهمت التوترات السياسية، وعلى رأسها تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في زيادة حالة عدم اليقين داخل الأسواق العالمية.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلي

على الصعيد العالمي، يتم تداول أونصة الذهب بالقرب من مستوى 4744 دولارًا، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها خلال أسبوع قبل أن تشهد تعافيًا طفيفًا.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بالسعر العالمي للأوقية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل السوق المحلي في حالة ترقب مستمر لأي تغيرات اقتصادية أو سياسية عالمية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر الدولار، مع بقاء الطلب المحلي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة السوق.