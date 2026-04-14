التذكرة بمليون جنيه.. حفل عمرو دياب في الجامعة الأميركية يشعل مواقع التواصل

جدل واسع بعد إعلان الأسعار أثار الإعلان عن حفل الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في 1 مايو المقبل داخل الجامعة الأميركية بالقاهرة تحت شعار "الحكاية"، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الكشف عن طرح فئة تذاكر استثنائية تصل إلى مليون جنيه مصري، مخصصة لـ15 فردًا ضمن باقة VIP.

وتحول الرقم الكبير إلى محور نقاش بين المستخدمين، بين من اعتبره مبالغًا فيه بشكل كبير، وبين من رأى أنه يعكس المكانة الفنية التي يتمتع بها عمرو دياب، والذي يُصنف لدى جمهوره كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

تفاصيل فئات التذاكر

وكشفت الجهة المنظمة عن طرح التذاكر عبر موقع إلكتروني رسمي، حيث تم تقسيمها إلى 7 فئات مختلفة، تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 2150 جنيهًا للفئات العادية.

أما الفئات الأعلى فبلغت أسعارها ما بين 6000 و7500 جنيه، وتوفر مزايا إضافية تتعلق بالموقع والخدمات داخل الحفل.

كما تم طرح باقات جماعية فاخرة، حيث سجلت باقة 10 أفراد نحو 175 ألف جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى “VIP” إلى مليون جنيه لمجموعة مكونة من 15 شخصًا، وهو ما زاد من حدة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شروط وضوابط الحضور داخل الحرم الجامعي

وأعلنت الشركة المنظمة عن مجموعة من الضوابط التنظيمية الخاصة بالحفل، نظرًا لإقامته داخل الحرم الجامعي.

وتشمل الشروط حظر التدخين بشكل كامل داخل موقع الفعالية، مع إلزام الحضور بترك جميع أدوات التدخين خارج المكان، إضافة إلى منع إدخال الأطعمة والمشروبات، حيث سيتم توفيرها من خلال الجهة المنظمة.

كما تم التشديد على حظر إدخال أي مواد خطرة، مثل الألعاب النارية أو الأدوات الحادة أو أي عناصر قد تهدد سلامة الحضور، وذلك لضمان الحفاظ على النظام العام وتأمين الفعالية.

تباين في ردود الفعل

وانقسمت آراء الجمهور حول أسعار التذاكر، حيث اعتبر قطاع واسع أن الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية، بينما رأى آخرون أن التسعير يخضع لآليات العرض والطلب، وأنه حق طبيعي للمنظمين في تحديد فئات مختلفة حسب مستوى الخدمات المقدمة.

آخر أعمال عمرو دياب

ويُذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو دياب كانت أغنية "ناقصاك القعدة"، التي طُرحت ضمن إعلان غنائي في رمضان 2026 لصالح إحدى شركات الاتصالات، وشارك فيه أبناؤه، وحقق الإعلان انتشارًا واسعًا تجاوز حاجز الملياري مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية.