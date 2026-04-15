ترامب: الحرب مع إيران تقترب من نهايتها..و20 عامًا لإعادة بناء قدرات طهران

أكد دونالد ترامب أن الحرب مع إيران باتت على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أن طهران قد تحتاج نحو 20 عامًا لاستعادة قدراتها، في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب خلال الفترة الحالية.



قرب انتهاء العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران



أوضح ترامب، خلال مقابلة مع فوكس نيوز، أن العمليات العسكرية الجارية تقترب من نهايتها، لافتًا إلى أن تقديراته تشير إلى نهاية قريبة للصراع، بل أكد في إحدى إجاباته أن الحرب انتهت فعليًا بشكل شبه كامل.



ملفات الاقتصاد والناتو على طاولة الحوار



تناولت المقابلة عدة ملفات مهمة، أبرزها الاقتصاد الأمريكي والعلاقات مع إيران، إلى جانب مناقشة دور حلف شمال الأطلسي في ظل التوترات الدولية، ما يعكس تشابك الأبعاد السياسية والعسكرية للأزمة الحالية.



تحركات دبلوماسية مرتقبة ومفاوضات محتملة



تأتي تصريحات ترامب بعد حديثه مع نيويورك بوست عن إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات مع إيران خلال الأيام المقبلة في باكستان، وسط مؤشرات على عودة المسار الدبلوماسي بين الجانبين.



البيت الأبيض: فرص التوصل لاتفاق لا تزال قائمة



نقلت فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده وجود تحركات مكثفة لإجراء محادثات قريبة مع إيران، مشيرًا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق ما زالت قائمة رغم تعثر الجولات السابقة.



تصعيد في مضيق هرمز وضغوط على الموانئ الإيرانية



تشهد المنطقة توترًا متزايدًا، خاصة في مضيق هرمز، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة قيودًا على الموانئ الإيرانية، مقابل تهديدات إيرانية برد محتمل، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية.



ترامب: الاتفاق هو الخيار الأفضل



اختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العمليات لم تنتهِ بالكامل بعد، لكنه رجّح حدوث تطورات قريبة، مشيرًا إلى رغبة إيران في التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الأفضل لإعادة الاستقرار.