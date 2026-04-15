موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

تعد مواقيت الصلاة من أهم الأمور اليومية التي يحرص عليها المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمثل تنظيمًا دقيقًا لأداء العبادات في أوقاتها الشرعية. ويأتي موعد أذان المغرب كأحد أبرز المواقيت التي يترقبها المواطنون يوميًا، خاصة مع اختلاف التوقيت بين المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد لكم موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، إلى جانب مواقيت الصلاة الكاملة في عدد من المدن والمحافظات وفقًا للهيئة العامة للمساحة.

أهمية مواقيت الصلاة في الإسلام

تؤكد السنة النبوية على أهمية متابعة الأذان وترديده خلف المؤذن، لما في ذلك من فضل كبير وثواب عظيم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول"، وهو ما يعكس مكانة الأذان في ترسيخ الشعائر الإسلامية داخل المجتمع.

كما أن المحافظة على الصلاة في أوقاتها تُعد من أعظم العبادات، وقد جاء في الأحاديث النبوية أن أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، مما يبرز أهميتها في حياة المسلم.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

يختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقيتات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 على النحو التالي:

القاهرة: 6:22 مساءً

الإسكندرية: 6:29 مساءً

أسوان: 6:10 مساءً

الإسماعيلية: 6:19 مساءً

ويُلاحظ أن الفارق الزمني بين المحافظات يعكس الامتداد الجغرافي الكبير لمصر، مما يؤدي إلى اختلاف دقيق في مواعيد غروب الشمس.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

تأتي مواقيت الصلاة في العاصمة القاهرة على النحو التالي:

الفجر: 3:57 صباحًا

الظهر: 11:55 صباحًا

العصر: 3:30 مساءً

المغرب: 6:22 مساءً

العشاء: 7:43 مساءً

وتعد هذه المواعيد مرجعًا أساسيًا لسكان القاهرة لتنظيم يومهم بين العمل والعبادة.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية فجاءت التوقيتات كالتالي:

الفجر: 4:00 صباحًا

الظهر: 12:00 ظهرًا

العصر: 3:36 مساءً

المغرب: 6:29 مساءً

العشاء: 7:51 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وفي أقصى جنوب مصر، جاءت المواقيت في أسوان على النحو التالي:

الفجر: 4:02 صباحًا

الظهر: 11:48 صباحًا

العصر: 3:16 مساءً

المغرب: 6:10 مساءً

العشاء: 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وجاءت مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية كالتالي:

الفجر: 3:52 صباحًا

الظهر: 11:51 صباحًا

العصر: 3:27 مساءً

المغرب: 6:19 مساءً

العشاء: 7:40 مساءً

تظل مواقيت الصلاة عنصرًا أساسيًا في حياة المسلم اليومية، حيث تساعد على تنظيم الوقت وتعزيز الروحانية والالتزام الديني. ومع اختلاف التوقيتات بين المحافظات، يحرص المواطنون على متابعة المواعيد الرسمية لضبط عباداتهم بدقة، وخاصة موعد أذان المغرب الذي يمثل لحظة انتظار يومية لكثير من الأسر المصرية مع حلول وقت الإفطار في بعض الفترات.