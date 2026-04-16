رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعي رأس الحكمة وشمس الحكمة بالساحل الشمالي

في إطار المتابعة الحكومية المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التي تستهدف إعادة رسم خريطة التنمية على السواحل المصرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي “رأس الحكمة” و“شمس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي، اللذين يمثلان أحد أبرز محاور التنمية والاستثمار خلال المرحلة الحالية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتسارع فيه وتيرة العمل داخل المشروعين، باعتبارهما من المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في تعزيز التنمية العمرانية والسياحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لهذين المشروعين، لما لهما من دور محوري في دعم مكانة مصر السياحية على خريطة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري كافة مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير العالمية المستهدفة، مع العمل على إزالة أي معوقات إجرائية قد تواجه التنفيذ.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لموقف تسليم الأراضي والتعويضات داخل نطاق المشروع، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تسليم 13,800 فدان بالفعل، وجارٍ استكمال إجراءات تسليم 5,400 فدان إضافية، إلى جانب العمل على إنهاء إجراءات تخص 20,800 فدان تمهيدًا لتسليمها للشركة المطورة، مع متابعة دقيقة لملف التعويضات الخاصة بالمستحقين من الأهالي سواء للأراضي أو المباني أو المغروسات.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي داخل المنطقة الاستثمارية بمشروع رأس الحكمة، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ فندق جديد من المخطط افتتاحه خلال موسم الصيف المقبل، إلى جانب متابعة أعمال الفيلات، وإنشاء الأسوار والبوابات، بالإضافة إلى توصيل المرافق الأساسية على حدود المشروع بما يضمن جاهزية البنية التحتية لدعم مراحل التنفيذ القادمة.

وفيما يتعلق بمشروع “شمس الحكمة”، تم استعراض تقدم الأعمال في مناطق السكن البديل، حيث يجري تنفيذ شبكات المرافق والطرق في القطاعات المحددة، إلى جانب الانتهاء من أعمال الكهرباء وإطلاق التيار وإنارة الطرق، فضلًا عن تشغيل مدرسة تجريبية بالمنطقة خلال العام الدراسي 2026، بما يعكس تسارع معدلات التنمية داخل المشروع.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الحكومية الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة.



