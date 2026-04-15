بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومحموعة ألاميدا لإعادة تشغيل وحدة العلاج الإشعاعي

بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومحموعة ألاميدا.. في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات العلمية والقطاع الطبي الوطني، وقعت هيئة الطاقة الذرية المصرية اتفاقية تعاون موسعة مع مجموعة "ألاميدا" للرعاية الصحية، الرائدة في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية في مصر.

وقع الاتفاقية الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، وفهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، بهدف وضع إطار عمل مشترك لتشغيل وإدارة وحدة تدريب وأبحاث العلاج الإشعاعي التابعة للهيئة، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي ويبدأ تشغيل الوحدة واستقبال الحالات وإطلاق البرامج التدريبية المشتركة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.

وتأتي هذه الاتفاقية لاستغلال التجهيزات التكنولوجية المتطورة والإمكانيات التقنية عالية المستوى التي تضمها الوحدة، حيث تشتمل على جهاز معجل إلكتروني بقدرة 6 ميجا فولت مخصص لعلاج الأورام بأحدث التقنيات الإشعاعية، بالإضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية (PET-CT)المخصص لأعمال المسح الذري والتخطيط الإشعاعي الدقيق للكشف عن الأورام وتحديد بروتوكولات العلاج.

وستتولى مجموعة ألاميدا إدارة وتشغيل هذه الوحدة في الفترات التي لا تشهد عقد دورات تدريبية رسمية، مما يضمن استمرارية الخدمة وتحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة العلمية المعقدة لخدمة المنظومة الصحية والبحثية في مصر.

بروتوكول تعاون

وإلى جانب الجانب العلاجي، يركز الاتفاق بشكل مكثف على البعد التدريبي والوقائي وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال صقل مهارات الأطباء والفيزيائيين والفنيين والمهندسين في مجال العلاج الإشعاعي، مع تقديم برامج متقدمة حول الأمان النووي وكيفية الوقاية من أخطار وأخطاء استخدام الأجهزة الإشعاعية لضمان حماية المرضى والأطقم الطبية.

كما يشمل التعاون تقديم الدعم الهندسي لتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة قادرة على القيام بأعمال الصيانة والإصلاح لهذه النوعية من الأجهزة الفنية المعقدة، مما يضمن استدامة العمل وكفاءة الأداء، وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» مسؤولية الإشراف الكامل عن المنظومة الطبية والتشغيلية والإدارية للوحدة، بما في ذلك تقديم الخدمات وتوفير الكوادر الطبية وإدارة العمليات اليومية.

بروتوكول تعاون

وستقدم الوحدة باقة متكاملة من خدمات رعاية الأورام تشمل العلاج الإشعاعي، والكيماوي، والمناعي، والعلاج الموجه، بالإضافة إلى خدمات التشخيص المتقدمة مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، بالإضافة إلى ذلك؛ ستعمل الوحدة كمركز إقليمي للتدريب والبحوث في مجال الأورام، لدعم التعليم الطبي والبرامج التدريبية المتخصصة والمبادرات العلمية المشتركة.

ومن جانبها تقوم هيئة الطاقة الذرية المصرية بتوفير البنية التحتية والمعدات الأساسية والإشراف الاستراتيجي، مع دعم المبادرات البحثية، بينما تقود «ألاميدا» العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات والإدارة المستمرة للوحدة.

وأكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، أن هذا التعاون يمثل حجر زاوية في رؤية الهيئة نحو تفعيل دورها القومي في دعم القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الشراكة مع "ألاميدا" تهدف في المقام الأول إلى بناء جيل جديد من الكوادر الطبية والهندسية المسلحة بأحدث المعارف، مع تشديده على أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بملف الأمان النووي وترسيخ بروتوكولات الوقاية لضمان حماية كاملة للمستخدمين، موضحاً أن الهيئة تسعى دائماً لتطوير منشآتها لتكون مراكز إشعاع علمي وطبي تخدم مصر والمنطقة بأعلى معايير الجودة.

بروتوكول تعاون

من جانبه، صرح الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، بأن المجموعة تعتز كثيراً بهذه الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية التي تعد صرحاً وطنياً شامخاً، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية المصري؛ حيث تجمع بين الخبرات العلمية والبحثية العريقة لهيئة الطاقة الذرية، والقدرات الطبية والتشغيلية المتطورة لمجموعة «ألاميدا»، بهدف تعزيز وصول المرضى لأحدث خدمات رعاية الأورام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية قائلاً: "باستثمارات تتجاوز 270 مليون جنيه، من المتوقع أن تخدم الوحدة أكثر من 2000 مريض سنويًا، مما يسهم بشكل ملموس في تسهيل الحصول على العلاجات المتخصصة لمرضى السرطان في مصر.

وتأتي هذه الشراكة لتعزز مسيرة التوسعات التي تشهدها مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» في مجال أورام السرطان، والتي شملت مؤخرًا ضخ استثمارات ضخمة في أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي، مثل تزويد مستشفى «دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر» بأجهزة المعجلات الخطية المتطورة".

اقرأ أيضًا:

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون