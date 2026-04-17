موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهيرالكرة الأفريقية، قمة ساخنة اليوم تجمع فريق الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات جولة الإياب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026.

فريق الزمالك يكفيه تحقيق الفوز أوالتعادل بأي نتيجة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري لحسم تذكرة التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. حيث حقق فريق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي جمعهما في الجزائر بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

تنطلق مباراة فريق الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الإياب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026، في السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 17 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

يمكنك الاستمتاع بمتابعة أحداث قمة فريق الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الذهاب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 17 إبريل الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد شباب بلوزداد

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

التشكيل المتوقع لشباب بلوزداد ضد الزمالك

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة نظيره فريق الزمالك الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: حسين بن عيادة، يونس عبد الحق أواسا ، محمد نوفل خاسف، يوسف لعوافي

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، سليم بوخنشوش، مروان بوكرشاوي

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد النور بلحوسيني.

