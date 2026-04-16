رئيس الوزراء يبحث إنشاء مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الجديدة بعروض عالمية مميزة

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعلاج والبحث الطبي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا طموحًا لإنشاء مدينة متكاملة للمستشفيات والمعاهد الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن حزمة من العروض العالمية المقدمة لتنفيذ المشروع.



تفاصيل الاجتماع ومناقشة المقترح



عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين والخبراء، لمناقشة العرض المقدم من شركة "CSCEC" الصينية، بالتعاون مع شريكها المصري، لتنفيذ مدينة طبية متكاملة تضم مستشفيات متخصصة ومراكز بحثية وتعليمية متطورة.



وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع باعتباره أحد الصروح الطبية الكبرى التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم منظومة التعليم الطبي والارتقاء بها، بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.



مشروع يخدم رؤية مصر 2030



من جانبه، أوضح وزير الصحة أن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية "مصر 2030"، خاصة في ما يتعلق بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس المشروع منذ فترة بناءً على نماذج عالمية ناجحة للمدن الطبية المتكاملة.



وأضاف أن المدينة الطبية المقترحة ستسهم في تقديم خدمات علاجية ووقائية متقدمة، إلى جانب تأهيل كوادر طبية جديدة، ورفع كفاءة العاملين الحاليين، بما يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز من قدرات الدولة في مجال السياحة العلاجية.



مكونات المدينة الطبية المقترحة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس هشام شتا، رئيس شركة "إنكوم"، المخطط المبدئي للمشروع، والذي يشمل مجموعة متكاملة من المنشآت الطبية والتعليمية، مثل المستشفيات التخصصية، ومراكز الأبحاث، والمعاهد التدريبية، إلى جانب مناطق إدارية وخدمية.



كما يتضمن المشروع إنشاء فندق ومركز تجاري، فضلًا عن مساحات خضراء ومرافق خدمية، بما يحقق بيئة متكاملة تجمع بين العلاج والتعليم والخدمات.



منافسة بين عروض عالمية



وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع يحظى باهتمام عدد من كبرى الشركات العالمية، حيث تم تقديم عدة عروض يجري دراستها حاليًا لاختيار الأفضل من حيث الجودة والكفاءة والتكلفة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار دراسة جميع المقترحات المطروحة تمهيدًا لاختيار العرض الأنسب، تمهيدًا لبدء تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في مصر.