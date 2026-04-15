سكن لكل المصريين 9.. الحكومة تحسم الجدل حول موعد الطرح الجديد 2026

هل تم فتح باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 9؟

حسمت مي عبد الحميد الجدل المثار حول فتح باب الحجز لوحدات «سكن لكل المصريين 9»، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي بفتح باب التقديم للمشروع الجديد.

شائعات السوشيال ميديا تحت المجهر

أوضحت المسؤولة أن وحدة الرصد والمتابعة بصندوق الإسكان الاجتماعي رصدت انتشار أخبار غير صحيحة تفيد ببدء الحجز، وهو ما دفع الصندوق للخروج ببيان رسمي لتوضيح الحقيقة، والتأكيد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالمشروعات السكنية.

طرح سكن لكل المصريين 9 خلال 2026

رغم نفي فتح باب الحجز حاليًا، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتزم طرح إعلان جديد ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» خلال عام 2026، ضمن خطة الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

لماذا لم يتم تحديد موعد الطرح حتى الآن؟

أشارت إلى أن تحديد موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» لم يتم حتى الآن، حيث يخضع القرار لدراسات دقيقة تهدف لاختيار التوقيت الأنسب، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وظروف السوق العقاري.

دراسة تكلفة التنفيذ قبل الإعلان الرسمي

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يجري حاليًا دراسة شاملة لمختلف عناصر المشروع، وعلى رأسها تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية، وذلك لتحديد أسعار البيع بشكل عادل، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات المالية المناسبة، مثل قيمة مقدم الحجز ونسب الدعم النقدي.

تفاصيل الأسعار والدعم النقدي قيد الدراسة

أكدت مي عبد الحميد أن كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار الشقق، وأنظمة السداد، وقيمة الدعم المقدم للمواطنين، لم يتم حسمها بعد، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي فور الانتهاء من الدراسات الجارية.

خطة سنوية لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي الالتزام بنهج ثابت يعتمد على طرح إعلان جديد كل عام، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والحصول على وحدة سكنية مناسبة بأسعار مدعومة.

تحذير رسمي من الشائعات ومصادر غير موثوقة

ناشدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين بضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، لمتابعة الأخبار الصحيحة، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين.

متى يتم الإعلان الرسمي؟

اختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن الإعلان الرسمي عن شقق «سكن لكل المصريين 9» سيتم فور الانتهاء من كافة الدراسات، على أن يتضمن الطرح جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والأسعار وطرق الحجز، بما يضمن الشفافية الكاملة وإتاحة الفرصة للجميع بشكل عادل.