وزير الكهرباء يبحث مع مستشار رئيس دولة اريتريا تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة

مباحثات بين وزير الكهرباء مستشار رئيس دولة اريتريا .. استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري، بحضور اللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي بالوزارة، والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن والجنوب الافريقي، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتدريب ونقل الخبرات وتقديم الدعم الفنى.

يأتي ذلك في اطار التوجه العام ، وسياسة الدولة بتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الاشقاء فى افريقيا وتعزيز التواجد المصري وتقديم الدعم اللازم ونقل الخبرات فى شتى المجالات

ورحب الدكتور محمود عصمت ، بوفد دولة اريتريا ، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، موضحاً أن هناك تكليف دائم ومستمر من القيادة السياسية بنقل الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني اللازم والتوسع فى البرامج التدريبية بالتعاون مع الأشقاء من الدول الافريقية ، وسيما دولة اريتريا ، مؤكداً حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة ،.

وأشار إلى التجربة المصرية التي ترتكز على التوسع في نشر إستخدامات الطاقة المتجددة ، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استخدامات الوقود الأحفوري ووصول نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028 بدلا من 42% عام 2030.

وناقش اللقاء التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والجانب الأريتيرى ، واقامة محطتين للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لعدد من المناطق فى اريتريا، وتنظيم 5 دورات تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية خلال شهرى مايو ويونيو المقبلين ، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وكذلك محطات طاقة شمسية وتم التطرق الى بحث تنظيم برامج تدريبية إدارية وفنية متخصصة فى مجالات الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار التعاون مع دولة اريتريا فى مجالات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية ، موضحا ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لديه شراكات وتعاون فى المجالات المتعلقة بالطاقة الكهربائية مع دول القارة الإفريقية ادراكا بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات ، موضحا الحرص الدائم على الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف

ومن جانبه أشاد المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري بعمق العلاقات المصرية الإريتيرية ، معرباً عن رغبة بلاده بإستمرار دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ، مشيداً بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر من خبرات كبیرة فى شتى المجالات ، ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الإريتيرى أن استكمال إنشاء المحطات الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية

اقرأ أيضًا:

