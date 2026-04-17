تحذير من الصحة بسبب العاصفة الترابية.. تعليمات مهمة لحماية المواطنين من المضاعفات

تشهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، موجة من العواصف الترابية المصحوبة بنشاط للرياح، ما دفع وزارة الصحة والسكان إلى إطلاق تحذيرات عاجلة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، مع تقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية لتجنب المضاعفات الناتجة عن استنشاق الأتربة.

تأثير العاصفة الترابية على الصحة العامة

أكدت وزارة الصحة أن انتشار الأتربة في الهواء يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على الصحة، أبرزها تهيّج العينين والجهاز التنفسي، إلى جانب زيادة حدة أعراض الربو والحساسية. كما قد يتسبب الطقس المحمل بالأتربة في ظهور أعراض مثل السعال المستمر، وضيق التنفس، والشعور بعدم الراحة، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الظروف الجوية تشكل خطرًا مضاعفًا على مرضى الجهاز التنفسي، ما يستدعي اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب التعرض المباشر للأتربة.

إرشادات وزارة الصحة للوقاية من العاصفة

في إطار جهودها للحد من التأثيرات الصحية للعاصفة الترابية، شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج، للحد من استنشاق الغبار والأتربة.

إحكام غلق النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة إلى داخل المنازل.

غسل الوجه والعينين والأنف جيدًا فور العودة من الخارج.

الإكثار من شرب المياه للحفاظ على ترطيب الجهاز التنفسي.

متابعة الحالة الصحية لمرضى الحساسية والالتزام بالأدوية الموصوفة.

تحذيرات خاصة لمرضى الربو والحساسية

وجهت وزارة الصحة تحذيرات مشددة لمرضى الربو وحساسية الصدر والجيوب الأنفية، بضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج، مع أهمية الاحتفاظ بالأدوية وأجهزة الاستنشاق بشكل دائم، خاصة أثناء الخروج.

كما نصحت بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال ظهور أعراض شديدة، مثل صعوبة التنفس أو تفاقم نوبات الحساسية، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لاستقبال أي حالات طارئة على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع تداعيات العاصفة الترابية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية، للحفاظ على الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة بالمضاعفات.

الأرصاد تحذر من استمرار الأتربة وتدهور الرؤية

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات النهار، مع تأثر مناطق واسعة من شمال ووسط الصعيد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

كما أشارت التوقعات إلى امتداد العاصفة لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، بالإضافة إلى أجزاء من البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالإرشادات المرورية.

التزام المواطنين بالإجراءات ضرورة ملحة

في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، يبقى الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية أمرًا ضروريًا لتقليل المخاطر، خاصة مع استمرار تأثير العاصفة الترابية على مناطق متفرقة من البلاد، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا للحفاظ على سلامة الجميع.