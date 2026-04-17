مقـ.ـتل الممثل اللبناني علي يونس في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.. معلومات عنه

تفاصيل مقتل الفنان علي يونس وابنته

لقي الممثل اللبناني علي يونس مصرعه برفقة ابنته سيلين، في الساعات الأولى من فجر الجمعة 17 أبريل 2026، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في قرية اللوبية الواقعة جنوب لبنان، وذلك قبل نحو نصف ساعة فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت تقارير محلية بأن الغارة جاءت ضمن سلسلة من الضربات المكثفة التي شهدتها مناطق الجنوب اللبناني خلال الساعات الأخيرة قبل الهدنة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بينهم الفنان الراحل وابنته.

من هو الممثل اللبناني علي يونس؟

يُعد علي يونس واحدًا من الوجوه الفنية المعروفة في الساحة اللبنانية، حيث جمع بين التمثيل والعمل الإعلامي. بدأ مسيرته المهنية في مجال الإذاعة، من خلال تقديم برامج اجتماعية مثل “مشاكل وحلول” و"ممنوع الغلط"، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.

وانتقل لاحقًا إلى الدراما التلفزيونية، ليشارك في عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل “أولاد آدم” الذي عُرض عام 2020، ومسلسل “بروفا” عام 2019، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال أخرى مثل “أسود” وفيلم “المهراجا”، ما جعله يحجز لنفسه مكانة مميزة بين نجوم جيله.

آخر منشورات علي يونس قبل وفاته

قبل ساعات قليلة من مقتله، نشر علي يونس تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عبّر خلالها عن حالة القلق والترقب التي يعيشها سكان جنوب لبنان في ظل التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن الأوضاع تتأرجح بين أمل التوصل إلى هدنة إنسانية، وبين احتمالات التصعيد الميداني العنيف، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يحفظ السيادة اللبنانية، وألا يسمح بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية دون رد.

كما شدد في منشوره على ضرورة أن تمتلك المقاومة حق الرد، في ظل ما وصفه بمحاولات فرض واقع جديد على الأرض قبل وقف إطلاق النار.

تصاعد الأحداث في جنوب لبنان قبل الهدنة

جاءت الغارة التي أودت بحياة علي يونس وابنته ضمن موجة تصعيد عسكري شهدتها مناطق جنوب لبنان، حيث كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها الجوية في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار.

وتسببت هذه الغارات في تدمير عدد من المنازل والبنية التحتية، إلى جانب سقوط ضحايا مدنيين، ما أثار حالة من الغضب والحزن داخل الأوساط اللبنانية، خاصة مع تزايد أعداد القتلى في الساعات الأخيرة قبل الهدنة.

صدمة في الوسط الفني اللبناني

أثار خبر وفاة علي يونس حالة من الحزن الواسع داخل الوسط الفني والإعلامي في لبنان، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، مشيدين بأخلاقه ومسيرته الفنية، ومؤكدين أنه كان يتمتع بحضور مميز وأسلوب خاص في أعماله.

كما عبّر محبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من رحيله المفاجئ، خاصة أنه كان نشطًا حتى اللحظات الأخيرة قبل مقتله، حيث وثّق عبر كلماته الأخيرة حجم القلق الذي كان يعيشه سكان الجنوب.

رحيل مفاجئ يسلط الضوء على معاناة المدنيين

يمثل مقتل علي يونس وابنته نموذجًا مأساويًا لمعاناة المدنيين في مناطق النزاعات، حيث تأتي وفاته لتؤكد مجددًا حجم الخسائر الإنسانية الناتجة عن التصعيد العسكري، خاصة في اللحظات الأخيرة التي تسبق التهدئة.

ويُعيد هذا الحادث تسليط الضوء على ضرورة حماية المدنيين، وتجنب استهداف المناطق السكنية، في ظل استمرار التوترات التي تهدد حياة الأبرياء وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.