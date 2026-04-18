عمر كمال يكشف ثروته: 5 سيارات أحدثها بـ9 ملايين جنيه واستثمارات عقارية

أثار المطرب الشعبي عمر كمال جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة حول ممتلكاته واستثماراته، حيث كشف عن امتلاكه عددًا من السيارات الفاخرة إلى جانب استثمارات عقارية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

عدد سيارات عمر كمال وقيمتها

خلال ظهوره في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أوضح عمر كمال أنه يمتلك 5 سيارات، مؤكدًا أن أحدث سيارة اشتراها بلغت قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن أغلى سيارة لديه هي من طراز مرسيدس G-Class، والتي تُعد من أبرز السيارات الفاخرة في العالم.

استثمارات عمر كمال في العقارات

كشف كمال عن تركيزه الكبير على الاستثمار في العقارات، مؤكدًا أنه يمتلك وحدات سكنية في معظم مناطق مصر، قائلاً إنه يحرص على شراء عقار كلما توفرت لديه سيولة مالية.

وأضاف أنه يفضل الاحتفاظ بهذه العقارات دون استخدام حالي، على أن يستفيد منها مستقبلًا سواء للسكن أو الاستقرار الأسري.

رأيه في استثمارات حمو بيكا

في تصريح لافت، تحدث عمر كمال عن زميله حمو بيكا، واصفًا إياه بأنه “غير ناجح في الاستثمار”، مشيرًا إلى أن مشروعاته لم تحقق النجاح المطلوب.

وأوضح أن بيكا يتجه للاستثمار في الذهب، مستشهدًا بقيامه بشراء سبائك ذهبية بعد إحدى الحفلات.

سر خسارة الوزن

تطرق عمر كمال أيضًا إلى رحلته مع فقدان الوزن، حيث كشف عن استخدامه حقن مونجارو، إلى جانب خضوعه لعملية نحت جسم، مؤكدًا أن النتائج لم تكن كما توقع بشكل كامل.

تحولات في حياته الشخصية

أشار المطرب عمر كمال إلى أنه ابتعد عن الغناء في الكباريهات لأسباب دينية، مكتفيًا بالحفلات الخاصة والأفراح، لافتًا إلى أنه يشعر أحيانًا بالقلق تجاه مصدر أمواله رغم نجاحه الكبير.

كما كشف عن جانب إنساني في حياته، مؤكدًا أنه كان يدعو الله بالشهرة والمال، وهو ما تحقق، لكنه لا يزال يواجه صعوبات في الاستقرار الأسري والزواج.

نمط حياة قائم على الاستثمار

تعكس تصريحات عمر كمال توجهه نحو تأمين مستقبله ماليًا من خلال تنويع مصادر الدخل، خاصة عبر العقارات والسيارات، في ظل النجاح الذي حققه خلال السنوات الأخيرة في مجال الغناء.

تكشف تصريحات عمر كمال عن صورة مختلفة لحياة نجوم المهرجانات، حيث لا تقتصر على الفن فقط، بل تمتد إلى استثمارات ضخمة وخطط مالية طويلة الأجل.