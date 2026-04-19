هل يجوز الوضوء أثناء الاستحمام؟..دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي الكامل

في ظل تكرار التساؤلات حول أحكام الطهارة، خاصة مع اختلاف العادات اليومية، يبرز سؤال مهم يشغل بال كثيرين: هل يجوز الوضوء أثناء الاستحمام، أم يجب أن يكون الوضوء منفصلًا؟ هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بشكل واضح، كاشفةً عن الحكم الشرعي الصحيح، ومزيلةً حالة الجدل المنتشرة بين الناس.

حكم الوضوء أثناء الاستحمام

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن يتوضأ أثناء الاستحمام تحت الدش، ولا يشترط أن يكون الوضوء منفصلًا عن الاغتسال. وأوضحت أن الطهارة يمكن أن تتحقق في هذه الحالة بشكل طبيعي، طالما استوفى الوضوء أركانه وشروطه المعروفة.

وهذا يعني أن المسلم يمكنه الجمع بين النظافة والطهارة في وقت واحد، دون الحاجة إلى تكرار الوضوء بعد الانتهاء من الاستحمام، طالما تمت النية وأُديت الخطوات بشكل صحيح.

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستحمام قد يغني عن الوضوء في حالة واحدة، وهي إذا كان الغُسل بسبب الجنابة.

واستشهد بقول الله تعالى: «وإن كنتم جنبًا فاطهروا» [المائدة: 6]، مؤكدًا أن الغسل الكامل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر يُجزئ عن الوضوء، ويُجيز للمسلم أداء الصلاة مباشرة بعده.

وأشار إلى أن الوضوء أثناء غسل الجنابة يُعد أمرًا مستحبًا، لكنه ليس شرطًا لصحة الغسل، فالمهم هو تعميم الماء على كامل الجسد بنية الطهارة.

هل يجب الوضوء أثناء غسل الجنابة؟

أوضح عبد السميع أن الغسل من الجنابة يكفي وحده إذا تم بشكل صحيح، دون الحاجة إلى وضوء مستقل، طالما نوى الشخص رفع الحدثين معًا.

وهذا يخفف عن المسلمين ويُيسر عليهم أداء العبادات، خاصة في الحالات التي قد يظن فيها البعض أن هناك تعقيدًا في الجمع بين الغسل والوضوء.

حكم ستر العورة أثناء الوضوء في الحمام

وفي سياق متصل، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ستر العورة ليس شرطًا أثناء الوضوء، لأن الوضوء ليس صلاة.

وأوضح أنه يجوز للرجل أو المرأة الوضوء أثناء الاستحمام دون ارتداء ملابس، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، كما أن كشف العورة في هذه الحالة لا يُعد من نواقض الوضوء.

هل يجوز الصلاة بعد الوضوء أثناء الاستحمام؟

أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أنه يجوز للمسلم أن يصلي بهذا الوضوء بعد خروجه من الحمام مباشرة، طالما لم يحدث ما ينقض الوضوء.

واستدل على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغتسل مع السيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، وهو ما يدل على التيسير في أحكام الطهارة.

خلاصة الحكم الشرعي

في النهاية، أكدت دار الإفتاء المصرية أن:

الوضوء أثناء الاستحمام جائز شرعًا

لا يشترط الفصل بين الوضوء والغسل

غسل الجنابة يغني عن الوضوء إذا تمت النية

ستر العورة ليس شرطًا أثناء الوضوء

يجوز الصلاة بعد الوضوء أثناء الاستحمام دون إعادة

لماذا يهم هذا الحكم؟

تأتي هذه الفتوى في إطار التيسير على المسلمين، ورفع الحرج عنهم في أمور حياتهم اليومية، خاصة مع تسارع نمط الحياة. كما تؤكد أن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين العبادة والراحة، دون تعقيد أو تشدد.