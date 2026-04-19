جراحة عاجلة تُبعد مصطفى فتحي عن الملاعب..ضربة قوية لبيراميدز في توقيت حاسم

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مهمًا في ملف إصابة نجم نادي بيراميدز، مصطفى فتحي، بعد تعرضه لإصابة قوية استدعت التدخل الجراحي الفوري، في خبر أثار قلق جماهير الفريق والجهاز الفني، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم الكروي الحالي.

تفاصيل إصابة مصطفى فتحي وقرار الجراحة العاجلة

خضع مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لفحوصات طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تمثلت في خلع بعظمة الترقوة. وأكدت التقارير الطبية أن الحالة لا يمكن التعامل معها بالعلاج التحفظي فقط، وهو ما دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار سريع بإجراء عملية جراحية عاجلة.

ويأتي هذا القرار بهدف تثبيت الإصابة بشكل صحيح، وتفادي أي مضاعفات مستقبلية قد تؤثر على مسيرة اللاعب، خاصة أنه يُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

صدمة داخل بيراميدز قبل المواجهات الحاسمة

تمثل إصابة مصطفى فتحي ضربة موجعة لفريق بيراميدز، في ظل اعتماد الجهاز الفني بشكل كبير على مهاراته الهجومية، وقدرته على صناعة الفرص وخلق الفارق داخل الملعب.

وتزداد صعوبة الموقف نظرًا لتزامن الإصابة مع فترة حاسمة من الموسم، حيث يستعد الفريق لمباريات قوية سواء في الدوري أو البطولات الأخرى، ما يجعل غياب لاعب بحجم مصطفى فتحي مؤثرًا بشكل واضح على الأداء الجماعي.

مدة غياب مصطفى فتحي وبرنامج التأهيل

من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف عقب إجراء العملية الجراحية. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل الكتف بشكل تدريجي، وضمان عودة اللاعب بكامل لياقته البدنية والفنية.

وسيتم تحديد مدة الغياب بشكل دقيق بناءً على استجابة اللاعب للعلاج والتأهيل، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى غيابه لعدة أسابيع، وربما يمتد لفترة أطول حسب تطورات حالته.

تأثير الإصابة على منتخب مصر

لا يقتصر تأثير إصابة مصطفى فتحي على نادي بيراميدز فقط، بل يمتد أيضًا إلى منتخب مصر، حيث يُعد اللاعب من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في بعض المواجهات.

وقد تثير هذه الإصابة قلق الجهاز الفني للمنتخب، خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة، التي تتطلب جاهزية كاملة لجميع اللاعبين الأساسيين.

بيراميدز في اختبار صعب

في ظل هذه الظروف، سيكون نادي بيراميدز أمام تحدٍ كبير لتعويض غياب أحد أبرز نجومه، سواء من خلال الاعتماد على البدائل المتاحة داخل الفريق أو إجراء تعديلات تكتيكية لتجاوز الأزمة.

ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح بيراميدز في تخطي هذه الضربة والحفاظ على نتائجه الإيجابية، أم أن غياب مصطفى فتحي سيؤثر على مشواره في المنافسات؟

بهذا التطور، يدخل بيراميدز مرحلة صعبة تتطلب تماسكًا فنيًا ونفسيًا، في انتظار عودة نجمه المصاب، الذي يظل أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق.