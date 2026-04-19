محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3322 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن توريد 3322 طنًا و299 كيلوجرامًا من الأقماح المحلية إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد القمح في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون أية معوقات.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تيسير حركة نقل وتوريد الأقماح إلى مواقع التخزين، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المزارعين، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، والتكثيف المستمر لأعمال المتابعة والرقابة على عمليات التوريد، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع اللجنة المختصة، تتابع على مدار الساعة عمليات استلام الأقماح المحلية بكافة الشون والصوامع على مستوى مراكز المحافظة، مع إجراء الفحص الدوري للكميات الموردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، حيث تم رفض 26 طن قمح غير مطابق للمواصفات حتى الآن.

وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ نحو 199 ألف فدان بمختلف مراكز سوهاج، لافتًا إلى تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا لاستقبال الأقماح، وتشكيل لجان متخصصة لأعمال الاستلام.

وأضاف أن سعر إردب القمح لهذا الموسم تم تحديده وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.