موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن موعد أذان المغرب اليوم، كونه من أهم مواقيت الصلاة التي يحرص المسلمون على متابعتها بدقة، وفي هذا التقرير، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026، مع التركيز على توقيت أذان المغرب في عدد من المحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

جاءت مواقيت أذان المغرب اليوم وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمساحة على النحو التالي:

القاهرة: 6:25 مساءً

الإسكندرية: 6:31 مساءً

الإسماعيلية: 6:21 مساءً

أسوان: 6:12 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم كاملة في مصر

القاهرة

الفجر: 3:52 صباحًا

الظهر: 11:54 صباحًا

العصر: 3:30 مساءً

المغرب: 6:25 مساءً

العشاء: 7:46 مساءً

الإسكندرية

الفجر: 3:55 صباحًا

الظهر: 11:59 صباحًا

العصر: 3:36 مساءً

المغرب: 6:31 مساءً

العشاء: 7:54 مساءً

أسوان

الفجر: 3:58 صباحًا

الظهر: 11:47 صباحًا

العصر: 3:15 مساءً

المغرب: 6:12 مساءً

العشاء: 7:28 مساءً

الإسماعيلية

الفجر: 3:47 صباحًا

الظهر: 11:50 صباحًا

العصر: 3:26 مساءً

المغرب: 6:21 مساءً

العشاء: 7:44 مساءً

أهمية أذان المغرب في حياة المسلمين

يمثل أذان المغرب أهمية خاصة، ويُعد بداية لفترة مسائية مليئة بالعبادات، مثل صلاة المغرب والعشاء. ويحرص المسلمون على تعجيل الإفطار فور سماع الأذان، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل الصلاة والمشي إلى المساجد

وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل الصلاة، خاصة لمن يحرص على أدائها في المسجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمشي إلى الصلاة تُكتب له الحسنات، وتُرفع درجاته، وتُمحى عنه السيئات مع كل خطوة يخطوها.

كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتظار الصلاة مع الإمام له أجر عظيم يفوق من يصلي منفردًا ثم ينصرف، وهو ما يعكس أهمية الالتزام بالجماعة.