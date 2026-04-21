حفظ شكوى الزمالك ضد ياسمين عز بعد الاعتذار الرسمي.. تفاصيل القرار ورد فعل النادي

في تطور جديد بشأن الأزمة الإعلامية الأخيرة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز حفظ الشكوى التي تقدم بها حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» على قناة إم بي سي مصر، وذلك عقب قبول النادي للاعتذار الرسمي المقدم من الإعلامية.



تفاصيل قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام



جاء قرار حفظ الشكوى بعد مراجعة الموقف بشكل كامل، حيث تلقى المجلس إخطارًا رسميًا من نادي الزمالك يفيد بتراجعه عن الشكوى، عقب اعتذار ياسمين عز بشكل علني خلال إحدى حلقات برنامجها.

ويُعد هذا القرار بمثابة إنهاء رسمي للأزمة، خاصة بعد تأكيد جميع الأطراف على احترامهم المتبادل وحرصهم على استمرار العلاقات بشكل إيجابي بين المؤسسات الإعلامية والأندية الرياضية.



طلب رسمي من الزمالك بإيقاف الإجراءات



تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بالشكوى، موضحًا أن الأزمة قد تم احتواؤها بشكل كامل.

وجاء في نص الطلب:

“نرجو إيقاف التعامل مع الشكوى المقدمة ضد المذيعة ياسمين عز، بعد تواصل مسؤولي قناة إم بي سي مصر مع إدارة النادي، وقيام المذيعة بتقديم اعتذار رسمي لجماهير الزمالك، مع نشر فيديو الاعتذار خلال حلقة البرنامج هذا الأسبوع.”



اعتذار ياسمين عز يحسم الأزمة



لعب الاعتذار العلني الذي قدمته ياسمين عز دورًا حاسمًا في إنهاء الخلاف، حيث أكدت خلال برنامجها احترامها الكامل لنادي الزمالك وجماهيره، وهو ما لاقى قبولًا من إدارة النادي.

كما أشاد الزمالك بطريقة تعامل قناة إم بي سي مصر مع الأزمة، مؤكدًا تقديره لتعاون مسؤولي القناة وسرعة احتواء الموقف بشكل احترافي.

رسالة تهدئة بين الإعلام والأندية



تعكس هذه الواقعة أهمية الالتزام بالمسؤولية الإعلامية، خاصة في تناول القضايا الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة. كما تؤكد على ضرورة سرعة تصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار عند اللزوم، وهو ما يسهم في تهدئة الأجواء وتجنب تصعيد الأزمات.

ختام الأزمة بشكل ودي

في النهاية، انتهت الأزمة بين نادي الزمالك والإعلامية ياسمين عز بشكل ودي، بعد تدخل العقلاء من الطرفين، وهو ما يعكس نموذجًا إيجابيًا في إدارة الخلافات بين المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وتبقى هذه الواقعة درسًا مهمًا في أهمية الحوار والتفاهم، بدلًا من التصعيد، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام على الرأي العام الرياضي في مصر.