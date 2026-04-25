أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6990 جنيهًا

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر مع صعود عالمي للأوقية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 25 أبريل 2026 في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي، بعد ارتفاع طفيف بقيمة تقارب 15 جنيهًا للجرام، مدعومة بالأداء القوي للذهب عالميًا، حيث أغلقت الأوقية عند مستويات مرتفعة قرب 4740 دولارًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليًا

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تحركات سعر الأوقية في الأسواق العالمية

تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه

حجم الطلب على الشراء والادخار داخل السوق المحلي

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، كونه الخيار الأول للمستهلكين.

أسعار الذهب اليوم السبت في الصاغة (آخر تحديث)

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم كالتالي:

عيار 24: نحو 7989 جنيهًا للشراء و7955 جنيهًا للبيع

عيار 22: نحو 7323 جنيهًا للشراء و7292 جنيهًا للبيع

عيار 21: نحو 6990 جنيهًا للشراء و6960 جنيهًا للبيع

عيار 18: نحو 5991 جنيهًا للشراء و5965 جنيهًا للبيع

عيار 14: نحو 4660 جنيهًا للشراء و4640 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا

سعر الجنيه الذهب: نحو 55920 جنيهًا للشراء و55680 جنيهًا للبيع

سعر الأوقية عالميًا: نحو 4709 دولارات للشراء و4708.5 دولار للبيع

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تترقب الأسواق المحلية والعالمية اتجاهات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، والتي قد تدفع المعدن الأصفر لمزيد من الارتفاع أو التذبذب وفقًا لحركة الأسواق الدولية.