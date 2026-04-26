محمود الليثي يبكي على الهواء: سيبت اللي في إيدي وجريت لـ شيرين

دعم إنساني ورسالة حب من محمود الليثي لـ شيرين

تأثر المطرب الشعبي محمود الليثي بشدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، حيث لم يتمالك دموعه أثناء حديثه عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، معبرًا عن اشتياقه الكبير لها وتمنياته بعودتها سريعًا لجمهورها ومحبيها.

وقال الليثي وهو يبكي: “عاملة إيه وحشتيني أوي يا شيرين، ونفسي ترجعي لجمهورك”، في مشهد لافت عكس حجم العلاقة الإنسانية التي تربط بينهما.

موقف مفاجئ: "سيبت اللي في إيدي وجريت عليها"

وكشف الليثي عن موقف إنساني جمعه بشيرين، موضحًا أنه فور تلقيه اتصالًا منها، ترك كل ما كان يقوم به وذهب إليها مباشرة للاطمئنان عليها ودعمها في أزمتها.

وأضاف: “لما شيرين كلمتني سيبت اللي في إيدي وجريت عليها علشان ترجع لنا بالسلامة”، مؤكدًا حرصه الكامل على دعمها نفسيًا وإنسانيًا حتى تعود إلى جمهورها بأفضل حال.

إشادة عمرو أديب بالموقف

من جانبه، أشاد الإعلامي عمرو أديب بموقف محمود الليثي، واعتبره نموذجًا للوفاء والدعم الحقيقي بين زملاء الوسط الفني، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تكشف الجانب الإنساني بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

رد شيرين: "إنت حبيب أختك"

وردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على كلمات الليثي بمشاعر امتنان كبيرة، قائلة له: “إنت حبيب أختك”، في رسالة قصيرة لكنها حملت تقديرًا واضحًا لموقفه ودعمه لها خلال الفترة الصعبة التي مرت بها.

شيرين تكشف عن مرحلة جديدة في حياتها

وخلال المداخلة، تحدثت شيرين عبد الوهاب عن أنها تمر بمرحلة جديدة في حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على استعادة توازنها النفسي والفني بعد فترة صعبة كانت تحتاج فيها إلى ما وصفته بـ”إعادة ولادة من جديد”.

وأوضحت أنها خاضت فترة علاج وتأهيل نفسي نتيجة ظروف صحية ونفسية قاسية أثرت عليها بشكل كبير، لكنها تمكنت من تجاوز جزء كبير من تلك الأزمات.

امتنان للجمهور ودعم مستمر

وأكدت شيرين أنها ممتنة لجمهورها الذي ظل سندًا لها طوال الأزمة، مشيرة إلى أنهم يمثلون عائلتها الحقيقية ومصدر قوتها الأول.

وقالت: “كنت محتاجة أتعالج وأبدأ من جديد، والحمد لله ربنا كرمني بجمهور بيدعيلي وبيحبني كأنهم أهلي، وده أهم حاجة في حياتي”.

حالة من الاستقرار ورسالة أمل

واختتمت شيرين تصريحاتها بالتأكيد على أنها أصبحت أكثر هدوءًا واستقرارًا، وتعيش حالة من الطمأنينة النفسية، مع رغبة قوية في الاستمرار في تقديم أعمالها الفنية والتواصل مع جمهورها بشكل أفضل.

تعليق عمرو أديب

وفي ختام الحلقة، علّق عمرو أديب على تصريحات شيرين، مؤكدًا أنها تعيش حالة من الاحتواء والدعم الجماهيري، وأنها استعادت جزءًا كبيرًا من حياتها، وتتمسك بالاستمرار في مشوارها الفني بقوة أكبر من السابق.