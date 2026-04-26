ترامب يعلّق على محاولة اغتياله: درست الاغتيالات.. والأكثر تأثيرًا هم الأكثر استهدافًا

تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خلال حفل إعلامي في واشنطن



شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثًا أمنيًا لافتًا، بعدما اقتحم مسلح حفلًا إعلاميًا حضره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة حوادث استهدفت الرجل خلال السنوات الأخيرة.



الحادث وقع أثناء عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو حدث سنوي يجمع نخبة من الإعلاميين والسياسيين، ما أثار حالة من الفوضى والقلق بين الحضور، وسط تدخل أمني سريع للسيطرة على الموقف.



سؤال صحفي يفتح باب الجدل



عقب الحادث، وجّه أحد الصحفيين سؤالًا مباشرًا إلى ترامب حول تكرار محاولات استهدافه، قائلًا: “لماذا تعتقد أن هذه الحوادث تتكرر معك؟”.

السؤال جاء في توقيت حساس، خاصة مع تصاعد الحديث عن المخاطر الأمنية التي تحيط بالشخصيات السياسية البارزة في الولايات المتحدة.



إجابة ترامب: التأثير يجلب الاستهداف



ردّ دونالد ترامب جاء بنبرة تحمل طابعًا فلسفيًا، حيث أشار إلى أنه اطّلع على تاريخ الاغتيالات السياسية، مؤكدًا أن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في التاريخ غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف.

وأوضح أن القادة الذين يحققون تغييرات كبيرة في مجتمعاتهم يثيرون بطبيعة الحال ردود فعل قوية، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاولات عنف.



اغتيال أبراهام لينكولن



في سياق حديثه، استشهد ترامب بالرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن، الذي تعرّض للاغتيال في القرن التاسع عشر، معتبرًا أن القادة الذين يتركون بصمة كبيرة في تاريخ بلادهم يكونون غالبًا أهدافًا لمعارضيهم.

هذا الاستشهاد أعاد إلى الواجهة المقارنة بين فترات الاضطراب السياسي في التاريخ الأمريكي والواقع الحالي.



“أنجزنا الكثير”.. ترامب يدافع عن نفسه



أكد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أنه لا يشعر بالدهشة من تكرار هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”الإنجازات الكبيرة” التي حققها خلال مسيرته السياسية قد تسببت في استياء بعض الأطراف.

وقال إن التغييرات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال فترة قيادته جعلت هناك من يعارضه بشدة، معتبرًا أن هذا قد يكون دافعًا وراء محاولات استهدافه.



سجل متكرر من التهديدات الأمنية



تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحوادث التي استهدفت ترامب، حيث سبق أن تم تسجيل عدة محاولات وتهديدات، ما يعكس حجم الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة.



ويرى مراقبون أن تصاعد الخطاب السياسي الحاد في السنوات الأخيرة ساهم في زيادة المخاطر الأمنية التي تواجه الشخصيات العامة.



إدانات وتحذيرات دولية



أثارت الواقعة ردود فعل دولية واسعة، حيث أدانت جهات أوروبية ودولية حادث إطلاق النار، مؤكدة ضرورة حماية الفعاليات السياسية والإعلامية من أي تهديدات.

كما شددت على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة في المناسبات التي تجمع شخصيات بارزة.



قراءة في المشهد السياسي الأمريكي



تعكس هذه الحادثة حالة الانقسام السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة، حيث تتزايد التوترات بين التيارات المختلفة، ما ينعكس بدوره على مستوى الأمن والاستقرار.

ويرى محللون أن استمرار هذه الأجواء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، ما يستدعي جهودًا أكبر لاحتواء الخلافات السياسية ومنع تحولها إلى تهديدات أمنية.

تكشف تصريحات دونالد ترامب عن رؤية يعتبر فيها أن الاستهداف نتيجة طبيعية للتأثير السياسي، في وقت تطرح فيه الحادثة تساؤلات جدية حول مستقبل الأمن السياسي في الولايات المتحدة، وحدود التوتر بين الخصوم داخل واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم.