جريمة المرج.. مقتل ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب خلافات أسرية

تفاصيل جريمة المرج بالقاهرة بعد مقتل ربة منزل ووالدتها على يد طليقها، وإصابة 5 أشخاص أثناء محاولة إنقاذهما، وتحرك عاجل من الأجهزة الأمنية.

تفاصيل جريمة المرج في القاهرة

شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة جريمة مأساوية، بعدما أقدم رجل على قتل طليقته ووالدتها إثر خلافات أسرية متراكمة، في واقعة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

بداية الخلافات بين المتهم وطليقته

بدأت الواقعة بعد انفصال المتهم عن زوجته، إلا أن الخلافات بينهما استمرت وتفاقمت مع الوقت، حتى وصلت إلى ذروتها يوم الحادث.

مشادة تتحول إلى جريمة قتل

توجه المتهم إلى منزل طليقته، ودخل في مشادة كلامية معها ووالدتها، سرعان ما تطورت إلى اعتداء عنيف، حيث استخدم سلاحًا أبيض ووجه طعنات قاتلة لهما.

إصابة 5 أشخاص أثناء محاولة التدخل

حاول عدد من الأهالي إنقاذ الضحيتين ومنع المتهم، إلا أنه لوّح بالسلاح بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تحرك أمني ونقل المصابين للمستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.