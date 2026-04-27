أيمن بهجت قمر ينفي شائعات زواجه السري ويؤكد: ما زلت أعزب بعد انفصالي عن أم أولادي

نفي رسمي للشائعات عبر فيسبوك

حسم المؤلف والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر الجدل الدائر خلال الأيام الأخيرة حول ما تردد بشأن زواجه بشكل سري، حيث خرج عن صمته ليؤكد بشكل واضح أنه لم يتزوج بعد انفصاله عن زوجته السابقة وأم أولاده.

وجاء رد قمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انتشار واسع لشائعة استندت إلى مقطع فيديو من أحد البرامج التلفزيونية، الأمر الذي دفعه لتوضيح الحقيقة للجمهور ومتابعيه.

فيديو برنامج ترفيهي أشعل الجدل

وأوضح أيمن بهجت قمر أن بداية الأزمة كانت بعد تداول مقطع فيديو من برنامج تلفزيوني للفنان إدوارد، حيث ظهر أحد الضيوف وهو يتوقع أن يتزوج قمر خلال العام المقبل بشكل سري، وهو ما تم تداوله لاحقًا على نطاق واسع على أنه خبر مؤكد.

وقال قمر في تعليقه على الفيديو: “الفيديو ده لما نزل حصل لي شوية لخبطة، وأنا وقتها ماعلقتش عليه، ومعنديش أي مشكلة مع الضيف، لكن لقيت ناس كتير بعده بتقول إني متجوز بالفعل”.

وأكد أن ما قيل في البرنامج لا يتجاوز كونه توقعات أو حديثًا ترفيهيًا، وليس له أي أساس من الصحة.

أيمن بهجت قمر: فكرة الزواج مسؤولية كبيرة

وفي توضيحه، شدد أيمن بهجت قمر على أنه لم يتزوج حتى الآن بعد انفصاله، موضحًا أن فكرة الزواج بالنسبة له ليست قرارًا سهلًا أو عابرًا، بل مسؤولية كبيرة تتطلب اختيارًا دقيقًا.

وأضاف قائلاً: “فكرة الجواز والاختيار بالنسبة لي مش سهلة، لأن الست اللي هتجوزها هي اللي المفروض أكمل معاها باقي عمري، وهي اللي هتورثني وهتدخل مع أولادي في إعلام الوراثة”.

وأشار إلى أن الزواج بالنسبة له لا يتعلق بالمظهر أو الظروف المؤقتة، وإنما يجب أن تكون الشريكة “الاختيار الحقيقي” الذي يشعر معه بالراحة والاقتناع الكامل.

شروطه لاختيار شريكة حياته

وتحدث قمر بصراحة عن معاييره الشخصية في اختيار زوجته المستقبلية، مؤكدًا أن الأمر يرتبط لديه بالإحساس والاقتناع العاطفي الكامل.

وقال: “اللي هيتقال عليها لحد آخر يوم في عمرها حتى لو أنا مش موجود إنها كانت مرات فلان، لازم أكون شايفها فعلاً الست اللي أنا حاسس إنها بتاعتي، وأبقى شايفها في عيني ست الستات كلهم”.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يجد الشخص المناسب، لكنه في حال حدوث ذلك سيعلن الأمر بشكل مباشر دون أي إخفاء أو سرية.

أعماله الفنية وظهوره الإعلامي

وعلى صعيد آخر، سبق أن تحدث أيمن بهجت قمر في لقاءات إعلامية عن أبرز أعماله الفنية، خاصة خلال ظهوره في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث أعرب عن فخره بمشاركته في فيلم “آسف على الإزعاج” بطولة الفنان أحمد حلمي.

وأكد أن هذا الفيلم يمثل تجربة فنية خاصة جدًا في مشواره، موضحًا أن العمل جاء نتيجة تعاون ناجح بين فريق متكامل من الفنانين، وأنه من الأعمال التي يصعب تكرارها.

كما أشار إلى اعتزازه أيضًا بفيلم “إكس لارج”، مؤكدًا أن كلا العملين يحملان قيمة فنية وشخصية كبيرة بالنسبة له، خاصة أنه استلهم بعض تفاصيلهما من حياته الشخصية وحياة والده.

ختام وتوضيح نهائي

واختتم أيمن بهجت قمر حديثه بالتأكيد على أنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله بشأن زواجه، داعيًا الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير المؤكدة.

وشدد على أنه في حال حدوث أي تغيير في حياته الشخصية فسيعلن ذلك بشكل واضح وصريح دون أي غموض.