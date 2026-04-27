موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات عن مواقيت الصلاة اليومية، وخاصة موعد أذان العشاء، لما له من أهمية كبيرة في تنظيم اليوم والانتهاء من الأعمال والالتزامات اليومية في وقتها المناسب.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 في عدد من المحافظات المصرية، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب التوقيت الجغرافي.

موعد أذان العشاء في القاهرة

أوضحت البيانات الرسمية أن موعد أذان العشاء اليوم في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 8:53 مساءً، وهو الموعد الذي يبدأ فيه المسلمون أداء صلاة العشاء بعد انتهاء وقت صلاة المغرب بمدة زمنية كافية.

مواقيت العشاء في عدد من المحافظات

جاءت مواعيد صلاة العشاء في بعض المحافظات الأخرى على النحو التالي:

الإسكندرية: 9:01 مساءً

المنصورة: 8:55 مساءً

أسيوط: 8:47 مساءً

قنا: 8:38 مساءً

أسوان: 8:33 مساءً

شرم الشيخ: 8:36 مساءً

العريش: 8:46 مساءً

وتظهر هذه الفروق البسيطة في التوقيت نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي لكل محافظة داخل جمهورية مصر العربية.

أهمية صلاة العشاء في حياة المسلم

تعد صلاة العشاء من الصلوات الخمس المفروضة التي يحرص المسلمون على أدائها في وقتها، لما لها من فضل كبير في ختم اليوم بالطاعة والسكينة.

كما تمثل الصلاة بشكل عام عنصرًا أساسيًا في تنظيم حياة المسلم اليومية، حيث تساعد على ضبط الوقت وتعزيز الشعور بالالتزام والانضباط في مختلف جوانب الحياة.

تنظيم اليوم حول مواقيت الصلاة

يعتمد الكثير من المواطنين على مواقيت الصلاة في ترتيب جدولهم اليومي، حيث تُعد بمثابة إطار زمني ثابت يربط بين الأنشطة اليومية والعبادات.

ويؤكد علماء الدين أن الالتزام بالصلاة في وقتها من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، استنادًا لقول النبي ﷺ: «الصلاة على وقتها».

متابعة مستمرة لمواقيت الصلاة

وتوفر الجهات الرسمية مواقيت الصلاة بشكل يومي لتيسير معرفة المواعيد الدقيقة للمواطنين في جميع المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار فروق التوقيت بين المدن.

ويحرص المسلمون على متابعة هذه المواعيد بشكل مستمر لضمان أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة دون تأخير.