وزير الكهرباء: مصر دولة المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء في دول تجمع شرق افريقيا

مصر دولة المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء في دول تجمع شرق افريقيا .. قرر المجلس الوزاري لتجمع دول شرق افريقيا للطاقة ان تكون مصر دولة المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء فى دول شرق افريقيا ، ونجح الملف الذى تقدمت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتم التوقيع اليوم الاربعاء خلال انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP) بمشاركة الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين ورؤساء شركات الكهرباء بالدول الاعضاء بالتجمع الى جانب ممثلي شركاء التنمية الدوليين

جدير بالذكر ان التجمع يضم فى عضويته 13 دولة من بينها مصر ، ويعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ويستهدف العمل على الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء لتبادل الطاقة ووضع الاطر التنظيمية والتشغيلية وكذلك القواعد لإقامة سوق مشتركة فى مجال الكهرباء ، وجاء التوقيع اليوم تتويجاً للجهود وخطة العمل لتصبح مصر مركزا اقليميا ومحورا لنقل وتبادل الطاقة بين قارتي افريقيا وأوروبا.

وأكد المجتمعون اليوم ان اختيار مصر كدولة مقر دائم لمشغل سوق تجمع الطاقة بدول شرق افريقيا يأتي تأكيدا على جاهزيتها لاستضافة وتشغيل هذه المنظومة الحيوية وقد حرصت مصر على اتخاذ خطوات عملية ومدروسة لتأسيس هذا الكيان الحيوي وفقا لأعلى المعايير الدولية للموثوقية والكفاءة التشغيلية ، والذى يعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي

