وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء ويتابع سير العمل في زيارة ميدانية مفاجئة

وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء.. واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جولاته الميدانية الى جميع مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة الى مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية خلال ايام العطلات الرسمية، وتواجد الأطقم الطبية والتخصصات المختلفة فى جميع العيادات بما يلبى حاجة المرضى.

يأتي ذلك في ضوء خطة تطوير شركة الخدمات الطبية وانعكاسها على معدلات الاداء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة والتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين فى النطاق الجغرافي فى المحافظات ، فى اطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارتها ، سيما رأس المال البشرى فى قطاع الكهرباء الذى يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة

استهل الدكتور محمود عصمت ، الزيارة المفاجئة، بمراجعة قائمة العمل فى جميع الأقسام على مدار اليوم السبت للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة خلال ايام الاجازات والعطلات الرسمية، وتفقد الدكتور عصمت، الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ ، وادار حوارا مع المرضى لمعرفة انطباعاتهم ومدى الرضاء حول جودة الخدمة ، واضافة خدمات وتخصصات جديدة وتكثيف العمل فى بعض العيادات.

وتمت مراجعة الحالات ووجود قوائم انتظار من عدمه ، ومجريات العمل وآليات التيسير على العاملين وتقليل أوقات الانتظار داخل العيادات ، وكذلك ضوابط صرف الأدوية ، ونظام عمل صيدليات الأقسام الداخلية ، وتابع الدكتور عصمت خطوات التعامل مع استقبال حالة طوارئ للاشتباه فى حالة "زائدة "منذ الابلاغ عن استقبالها مروراً بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى اتخاذ القرار الطبي المناسب ، والذى تبين انها لا تستدعى اجراء جراحة، وشملت الجولة تفقد أماكن انتظار المرضى والتأكد من توافر سبل العناية والاهتمام بهم

اكد الدكتور محمود عصمت ، ان العاملون فى قطاع الكهرباء، هم خط الدفاع الاول لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لمختلف القطاعات وركيزة أساسية لنجاح خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة ، وعليهم جانب كبير من مسئولية انجاح خطة العمل.

وأوضح ان شركة الخدمات الطبية والمستشفيات والقطاعات التابعة تمتلك مقومات النجاح وتقديم الخدمة الطبية بمعايير عالمية ، مشيرا إلى التوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين فى نطاق عمل الأفرع فى المحافظات.

وأضاف أن العاملين من حقهم الحصول على رعاية طبية لائقة، وان الوزارة تولي اهتماماً خاصاً برأس المال البشرى ، خاصة وان قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل حالياً على حسن ادارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها

