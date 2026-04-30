أسعار الذهب.. الجرام يرتفع 130 جنيهًا وعيار 21 يتخطى 6900 جنيه اليوم

ارتفاع قوي في أسعار الذهب محليًا وعالميًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية، حيث حققت الأوقية مكاسب تجاوزت 90 دولارًا في البورصة العالمية، ما انعكس مباشرة على السوق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة، إذ ارتفع سعر الجرام بنحو 130 جنيهًا مقارنة بتعاملات الأمس، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لتطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، خاصة ما يتعلق بالتوترات الدولية والحرب الإيرانية.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على السوق

أرجع خبراء السوق هذا التحرك في الأسعار إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026.

ورغم أن القرار حدّ من موجات الهبوط السابقة للمعدن النفيس، فإن التذبذب العالمي في الأسواق، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، ساهم في دفع الأسعار للصعود مجددًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4635 دولارًا، بعد أن بدأت التداول عند مستوى 4543 دولارًا، وارتفعت خلال الجلسة لتتراوح بين 4539 و4664 دولارًا، في حركة تعكس تقلبات قوية في السوق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت الأسعار المحلية ارتفاعًا واضحًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت على النحو التالي (دون احتساب المصنعية):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7977 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6980 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5982 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4653 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55840 جنيهًا

بلغ سعر الأوقية عالميًا نحو 4635 دولارًا

ويعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء اليومية داخل محلات الصاغة.

تحركات السوق وتوقعات المرحلة المقبلة

تشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب والحذر، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسعار العالمية، حيث يرتبط المعدن الأصفر بشكل وثيق بتحركات الدولار وأسعار الفائدة العالمية والأحداث السياسية.

ويرى متعاملون أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع الذهب لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار.

المصنعية واختلاف الأسعار

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 3% و7% من سعر الجرام، وتختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، كما تختلف حسب نوع المشغولات ودرجة تعقيد التصنيع.

ويظل عيار 18 الأعلى من حيث تكلفة المصنعية مقارنة بعيار 24 الذي يستخدم غالبًا في السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه.

يعكس الارتفاع الحالي في أسعار الذهب حالة من التأثر المباشر بالأسواق العالمية والقرارات الاقتصادية الكبرى، مع استمرار ارتباط السوق المحلية بالتقلبات الدولية، ما يجعل الذهب في صدارة اهتمامات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء خلال الفترة الحالية.