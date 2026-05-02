أول تعليق من مخرج “بيت بابا 2” بعد حريق لوكيشن التصوير

كشف محمد عبد الرحمن حماقي مخرج مسلسل بيت بابا 2 تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل موقع التصوير صباح اليوم، مطمئنًا الجمهور على سلامة فريق العمل، ومؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

تعليق مخرج “بيت بابا 2” على الحريق

حرص المخرج محمد عبد الرحمن حماقي على طمأنة الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، حيث عبّر عن امتنانه لسلامة جميع المتواجدين في موقع التصوير.

وكتب في تعليقه: “قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إن الناس بخير”، في إشارة إلى انتهاء الحادث دون وقوع إصابات، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل بيت بابا 2

اندلع الحريق داخل موقع تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب خلال وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى مواقع تصوير مجاورة.

السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

أكدت مصادر أمنية أن الحريق كان محدودًا، ولم يسفر عن أي إصابات بين فريق العمل أو العاملين داخل موقع التصوير، وهو ما ساهم في تقليل تداعيات الحادث بشكل كبير.

كما أوضحت أن الأضرار اقتصرت على بعض التلفيات المادية البسيطة داخل الديكور، دون تأثير كبير على سير العمل أو استكمال التصوير.

التحقيق في أسباب الحريق

تواصل الجهات المختصة حاليًا أعمال الفحص والمعاينة داخل موقع الحريق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاعه، ومعرفة ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو عوامل أخرى.

ومن المنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل مواقع التصوير.

أبطال وصناع مسلسل بيت بابا

يضم مسلسل “بيت بابا” مجموعة من نجوم الفن، من بينهم محمد أنور ومحمد محمود وانتصار ورانيا محمود ياسين، إلى جانب عدد من الفنانين.

والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بمشاركة فريق من المؤلفين في كتابة السيناريو والحوار.

تأثير الحريق على تصوير المسلسل

رغم الحريق، تشير التوقعات إلى عدم تأثر جدول تصوير المسلسل بشكل كبير، خاصة مع السيطرة السريعة على النيران واقتصار الخسائر على أضرار محدودة.

ويُعد هذا الحادث اختبارًا لقدرة فريق العمل على استكمال التصوير في ظل ظروف طارئة، مع اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة خلال الفترة المقبلة.

حريق لوكيشن “بيت بابا 2” انتهى دون إصابات، وسط تدخل سريع من الحماية المدنية، بينما طمأن المخرج الجمهور، مؤكدًا أن الخسائر محدودة والعمل مستمر بشكل طبيعي.