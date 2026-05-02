تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 يسجل 5970 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات السبت 2 مايو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب بنحو 20 جنيهًا، وفق آخر تحديثات سوق الصاغة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمواطنين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا نسبيًا شمل مختلف الأعيرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7960 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6970 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5970 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: نحو 55,700 جنيه.

ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة التي شهدت اهتمامًا اليوم بعد تسجيله هذا المستوى، خاصة بين فئات الشباب والمقبلين على الزواج.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

يرتبط انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها التغيرات في الأسواق العالمية، وتحركات سعر الدولار، إلى جانب حالة التذبذب التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

ويظل الذهب من أكثر الأصول تأثرًا بالتقلبات العالمية، حيث يتفاعل بشكل مباشر مع أسعار الأوقية في البورصات الدولية، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل مصر.

الذهب ملاذ آمن رغم التراجع

رغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويقبل العديد من المواطنين في مصر على شراء الذهب، سواء في صورة مشغولات أو سبائك أو جنيهات ذهبية، بهدف الحفاظ على قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

أبرز أشكال الذهب في السوق المصرية

تتنوع أشكال الذهب المتداولة داخل السوق المحلي، بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وتشمل:

المشغولات الذهبية: وتستخدم للزينة والهدايا، وغالبًا من عيار 21 و18.

السبائك الذهبية: وهي الخيار المفضل للمستثمرين.

الجنيهات الذهبية: وتُستخدم بشكل كبير في الادخار طويل الأجل.

ويعتمد اختيار النوع المناسب على الهدف من الشراء، سواء كان للادخار أو الاستثمار أو الاستخدام الشخصي.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب في مصر بناءً على مجموعة من العوامل المتداخلة، أهمها:

السعر العالمي للأوقية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حجم العرض والطلب في السوق المحلية.

التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وتجعل هذه العوامل حركة الذهب في مصر أكثر حساسية، حيث تتأثر بسرعة بأي تغيرات خارجية أو داخلية.

توقعات سوق الذهب خلال 2026

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال عام 2026، في ظل السياسات النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

ومن المرجح أن يظل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين كملاذ آمن، خاصة مع احتمالات تغير أسعار الفائدة عالميًا واستمرار الضغوط التضخمية.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر يعكس تأثر السوق المحلية بالمتغيرات العالمية، ورغم الانخفاض الطفيف، يظل المعدن الأصفر أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار التي تحظى بثقة كبيرة لدى المواطنين.