أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 2 مايو 2026 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، السبت 2 مايو 2026، حالة من التباين داخل بورصة الدواجن والشركات، خاصة في أسعار الكتكوت الأبيض، بينما استقرت أسعار البط صغير العمر، وسط متابعة مستمرة من المربين والتجار لتحركات السوق.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها تفاوتًا واضحًا، حيث ارتفعت بعض الأنواع بينما استقرت أخرى، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 20 إلى 24 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض (قطعان) من 16 إلى 16.5 جنيهًا بزيادة ملحوظة.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 19 إلى 20 جنيهًا.

سجل كتكوت ساسو عمر يوم من 18 إلى 19 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت جيل ثانٍ من 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16 إلى 17 جنيهًا.

ويعكس هذا التباين اختلاف الطلب والعرض بين المزارع والشركات المنتجة.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم

أما أسعار الكتاكيت داخل الشركات فجاءت متفاوتة أيضًا، بحسب النوع والجودة، على النحو التالي:

كتكوت أربو: من 21 إلى 25 جنيهًا.

كتكوت كب: حوالي 24 جنيهًا.

كتكوت روس: من 22 إلى 24 جنيهًا.

كتكوت أبيض: نحو 25 جنيهًا.

كتكوت ساسو: حوالي 15 جنيهًا.

كتكوت روزي: حوالي 15 جنيهًا.

كتكوت إي آر: نحو 22 جنيهًا.

ويُلاحظ اختلاف الأسعار بين الشركات نتيجة اختلاف سلالات الإنتاج وتكاليف التربية.

أسعار البط اليوم في الأسواق

في المقابل، شهدت أسعار البط صغير العمر حالة من الاستقرار داخل الأسواق، دون تسجيل تغييرات كبيرة، وجاءت كالتالي:

بط مسكوفي عمر يوم: من 45 إلى 46 جنيهًا.

بط فرنساوي بيور: من 22 إلى 23 جنيهًا.

بط مولار محلي: من 44 إلى 45 جنيهًا.

ويعكس استقرار أسعار البط توازنًا نسبيًا بين المعروض والطلب في السوق.

أسباب تباين أسعار الكتاكيت

يرجع التفاوت في أسعار الكتاكيت إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تكلفة الأعلاف التي تمثل العنصر الأكبر في الإنتاج.

اختلاف سلالات الكتاكيت وجودتها.

حجم الطلب من المربين في الأسواق.

التغيرات الموسمية وظروف التربية.

وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل بورصة الدواجن.

أهمية متابعة أسعار الكتاكيت والبط

تُعد متابعة أسعار الكتاكيت والبط أمرًا ضروريًا للمربين، خاصة مع التغيرات المستمرة في السوق، حيث تساعد هذه المتابعة في اتخاذ قرارات الشراء والتربية بشكل أفضل.

كما تمثل هذه الأسعار مؤشرًا مهمًا على حالة قطاع الدواجن في مصر، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في توفير البروتين الحيواني.

توقعات سوق الدواجن الفترة المقبلة

يتوقع خبراء القطاع استمرار حالة التذبذب في أسعار الكتاكيت خلال الفترة القادمة، خاصة مع تغير أسعار الأعلاف وتقلبات السوق، بينما قد يستمر استقرار أسعار البط نسبيًا في حال ثبات الطلب.

تعكس أسعار الكتاكيت اليوم تباينًا واضحًا بين الأنواع المختلفة، في حين حافظت أسعار البط على استقرارها، ما يشير إلى اختلاف ديناميكيات العرض والطلب داخل سوق الدواجن المصري.