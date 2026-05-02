حكم حج المرأة المستحاضة 2026.. الأزهر يوضح كيفية أداء المناسك وشروط التوبة قبل الحج

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حكم أداء المرأة المستحاضة لمناسك الحج، مؤكدًا جواز حجها بشكل طبيعي، مع توضيح الضوابط الشرعية لكيفية أداء المناسك، إلى جانب بيان أهمية التوبة قبل التوجه إلى الحج.

ما هي الاستحاضة؟

أوضحت شيماء ربيع، عضو مركز الأزهر للفتوى، أن الاستحاضة هي نزول دم في غير وقت الحيض، نتيجة مرض أو سبب عارض، مشيرة إلى أنها تختلف تمامًا عن دم الحيض من حيث الأحكام الشرعية.

وأكدت أن المرأة المستحاضة تُعامل معاملة الطاهرات في أغلب الأحكام، ولا تُمنع من العبادات.

حكم حج المرأة المستحاضة

أكدت الفتوى أن المرأة المستحاضة يجوز لها أداء فريضة الحج دون أي مانع شرعي، حيث يمكنها:

الإحرام من الميقات بشكل طبيعي.

أداء جميع مناسك الحج دون استثناء.

الصلاة والصيام وقراءة القرآن ودخول المسجد.

وشددت على أن الاستحاضة لا تمنع المرأة من ممارسة عباداتها، بما فيها الحج.

كيفية أداء المناسك للمستحاضة

أوضحت الفتوى أن الطهارة ليست شرطًا في جميع مناسك الحج، باستثناء الطواف فقط، حيث يجب على المرأة المستحاضة:

الوضوء قبل الطواف.

التحفظ باستخدام ما يمنع نزول الدم على الملابس.

عدم إعادة الوضوء إلا إذا انتقض بناقض من نواقضه.

وتتيح هذه التيسيرات للمرأة أداء المناسك بسهولة دون مشقة.

هل التوبة واجبة قبل الحج؟

من جانبه، أوضح أحمد أبو ضيف، عضو مركز الأزهر للفتوى، أن التوبة ليست شرطًا لصحة الحج، لكنها مستحبة بشدة قبل أداء الفريضة.

وأشار إلى أن التوبة تُعد خطوة مهمة لتهيئة النفس، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: “الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”، وقوله: “من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.

شروط التوبة قبل الحج

حدد علماء الأزهر عدة شروط للتوبة الصادقة، والتي تساعد المسلم على نيل أجر الحج كاملًا، وتشمل:

الإقلاع عن الذنب فورًا. الندم على ما مضى من المعاصي. العزم الصادق على عدم العودة للذنب. رد الحقوق إلى أصحابها أو طلب المسامحة.

وأكدت الفتوى أن رد المظالم من أهم شروط قبول التوبة، خاصة إذا كانت متعلقة بحقوق الآخرين.

أهمية التوبة في نيل الحج المبرور

أشار علماء الأزهر إلى أن التوبة قبل الحج تساعد المسلم على العودة من هذه الرحلة الإيمانية نقيًا من الذنوب، كما وُلد من جديد، وهو الهدف الأسمى من أداء الفريضة.

كما تعزز التوبة من قبول الأعمال الصالحة، وتزيد من الأجر والثواب.

يجوز للمرأة المستحاضة أداء مناسك الحج بشكل طبيعي مع الالتزام بضوابط الطواف، بينما تُعد التوبة قبل الحج أمرًا مستحبًا لتحقيق الحج المبرور ونيل الأجر الكامل.