تفاصيل جديدة في حريق لوكيشن بيت بابا 2.. المعاينة تكشف السبب

كشفت المعاينة الأولية لحريق لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا 2 داخل مدينة الإنتاج الإعلامي عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، حيث رجّحت التحقيقات أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، دون وجود أي شبهة جنائية، أو وقوع إصابات بين فريق العمل.

النيابة تحقق في حريق لوكيشن التصوير

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق بشكل دقيق، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية لاشتعال النيران، وحصر حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحادث.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الوقائع، لضمان كشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

ماس كهربائي وراء الحريق

وفقًا لنتائج المعاينة الأولية، فإن الحريق اندلع أثناء تصوير أحد المشاهد داخل اللوكيشن، نتيجة حدوث ماس كهربائي، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لم ترصد أي دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، ما يرجح أن الحادث عرضي.

السيطرة على الحريق دون إصابات

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مباني الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده إلى مواقع تصوير مجاورة، دون تسجيل أي إصابات بين الفنانين أو العاملين.

استماع لأقوال الشهود واستكمال التحقيقات

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة الاستماع إلى أقوال شهود العيان، لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة، والتأكد من ملابسات اندلاع الحريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على كافة جوانب الحادث.

ارتباط الحريق بمسلسل “بيت بابا 2”

يأتي هذا الحريق بالتزامن مع ما أعلنه مخرج العمل محمد عبد الرحمن حماقي، الذي أكد في وقت سابق أن الحريق كان محدودًا، وأن جميع أفراد فريق العمل بخير، وهو ما يتوافق مع نتائج المعاينة الأولية.

تأثير الحادث على التصوير

تشير التوقعات إلى أن الحريق لن يؤثر بشكل كبير على استكمال تصوير المسلسل، خاصة مع محدودية الأضرار وسرعة السيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات احترازية إضافية داخل مواقع التصوير خلال الفترة المقبلة.

التحقيقات الأولية في حريق لوكيشن “بيت بابا 2” ترجّح أن السبب ماس كهربائي، دون إصابات أو شبهة جنائية، بينما تواصل النيابة والمعمل الجنائي فحص موقع الحادث لكشف التفاصيل الكاملة.