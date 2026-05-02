ترامب يقترح تمديد حصار إيران.. تصعيد جديد يهدد المنطقة واستمرار التوتر

كشفت تقارير دولية أن دونالد ترامب طرح مقترحًا بتمديد الحصار المفروض على إيران، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها وإجبارها على توقيع اتفاق جديد، في خطوة تعكس تصعيدًا محتملًا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران.

تفاصيل مقترح ترامب لتمديد الحصار

بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، فإن المقترح الأمريكي يستهدف خنق صادرات إيران، خاصة النفطية، عبر تشديد القيود المفروضة عليها، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني.

دبلوماسيون أوروبيون: الأزمة قد تطول

في السياق ذاته، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي مع إيران مرشح للاستمرار لفترة طويلة، مع استبعاد التوصل إلى حل قريب للأزمة.

ويعكس هذا التقييم حالة الجمود السياسي، في ظل تعقيدات الملف النووي والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

تحذيرات إيرانية من تجدد الحرب

على الجانب الإيراني، أشار مسؤول عسكري إلى أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة لا يزال قائمًا، في ظل التصعيد المتبادل بين الطرفين.

وتزيد هذه التصريحات من حدة المخاوف بشأن انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

تطورات أمنية داخل إيران

في تطور آخر، أعلنت وكالة فارس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد، بعد اتهامهما بجمع معلومات استخباراتية قرب منشأة موقع نطنز النووي.

وتعكس هذه الخطوة تشديدًا أمنيًا داخليًا في ظل التوترات المتصاعدة.

ترامب يشرح الحصار البحري على إيران

وفي خطاب ألقاه أمام منتدى نادي بالم بيتشيز، استعرض ترامب تفاصيل الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرًا إلى أهمية مضيق هرمز كأحد أبرز النقاط الاستراتيجية في تنفيذ هذا الحصار.

ووصف المشهد في المضيق بأنه “مزدحم مثل عش النمل”، في إشارة إلى كثافة حركة السفن، مؤكدًا قدرة البحرية الأمريكية على فرض السيطرة.

كما أشار بشكل ساخر إلى كفاءة ضباط البحرية، مقارنًا إياهم بنجوم هوليوود مثل توم كروز، في حديث لافت يعكس أسلوبه المعتاد في الخطابات.

تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي

من شأن أي تصعيد في الحصار على إيران أن يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع أهمية مضيق هرمز كممر رئيسي لنقل النفط.

كما قد يؤدي استمرار التوتر إلى تقلبات في أسعار النفط والذهب، وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

مقترح ترامب بتمديد الحصار على إيران يعكس تصعيدًا جديدًا في الأزمة، وسط تحذيرات من استمرار التوتر لفترة طويلة، ومخاوف من تداعيات اقتصادية وأمنية قد تمتد إلى المنطقة والعالم.