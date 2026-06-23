مع بدء موسم التخفيضات.. تفاصيل عروض أمازون مصر "يوم برايم"

أعلنت أمازون مصر عن عودة موسم تخفيضات "يوم برايم" مجددًا على أمازون مصر بدءًا من 24 حتى 30 يونيو الجاري، لتقدم لأعضاء برايم أكبر نسب خصم خلال موسم الصيف على المنتجات والفئات الأكثر أهمية بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، وصولاً إلى الأزياء، ومنتجات التجميل، ومستلزمات الأطفال، والسلع الأساسية اليومية.

وتعد تخفيضات "يوم برايم" واحدة من أكبر وجهات التسوق في الصيف، حيث تقدم مئات الآلاف من العروض التي تشمل أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية، والمتاحة حصريًا لأعضاء برايم مع خدمة التوصيل السريع والمجاني.

وتشهد الفعاليات هذا العام عروضًا متميزة من علامات تجارية موثوقة ومحببة لدى العملاء بما في ذلك سامسونج، وشاومي، وإل جي، وأديداس، وبوما، وليفايز، بالإضافة الى جاك آند جونز، ولوريال باريس، وميبيلين، ونيفيا، وتمتد العروض على نسبريسو، وديلونجي، وتيفال، ودايسون، وفيليبس، وبراون، وأيضًا أورال-بي، وكاسيو، وسكيتشرز، ونيو بالانس، وأمريكان توريستر، وغيرها الكثير.

وقال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر: " يتجه المستهلكون المصريون بشكل متزايد إلى أمازون لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويُعد يوم برايم واحدًا من أكبر أحداث التسوق العالمية مع أكثر من 200 مليون عضو مشترك في برايم حول العالم، وعملاؤنا في مصر جزءًا من هذا الحدث العالمي، وقد حرصنا على تقديم مئات الآلاف من العروض التي تلبي اهتمامات واحتياجات العملاء في مصر، مع دعمها بخدمات التوصيل السريع والمجاني في نفس اليوم أو اليوم التالي، إلى جانب المحتوى الترفيهي المتنوع عبر "برايم فيديو"، بما في ذلك أحدث الإصدارات وأعمال أمازون الأصلية. ويجسد يوم برايم التزامنا بتقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال مزايا تتماشى مع احتياجاتهم اليومية."

عروض حصرية من أشهر العلامات التجارية

وتضم فعاليات "يوم برايم" هذا العام تشكيلة قوية من أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تقدم أكبر نسب خصم لها خلال العام والمتاحة عبر أمازون مصر. كما تشارك العلامات التجارية من مختلف الفئات، بدءًا من منتجات التجميل والعناية الشخصية، وصولاً إلى الإلكترونيات والمستلزمات المنزلية، لتقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية إلى أعضاء برايم خلال واحد من أكثر مواسم التسوق ترقبًا خلال فصل الصيف.

وقال حسين أبو الروس، مدير عام قطاع المنتجات الاستهلاكية في لوريال مصر: "لقد أصبحت تخفيضات يوم برايم على أمازون مصر بمثابة محطة رئيسية لعشاق منتجات التجميل في مصر، وفرصة مثالية لاستكشاف وشراء المنتجات التي يفضلونها بأسعار مميزة، نحن فخورون هذا العام بتقديم عروض توفير جذابة على مجموعاتنا الأكثر طلبًا من منتجات العناية بالشعر، والعناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل على amazon.eg ، مما يجعل منتجات التجميل الفاخرة والمتميزة في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى خلال أكبر حدث تسوق هذا الصيف."

خيارات دفع مرنة وفرص توفير متعددة

ومن أجل مساعدة العملاء على تحقيق أقصى استفادة وقيمة ممكنة خلال يوم برايم، يقدم أمازون مصر مجموعة من حلول الدفع المرنة وفرص التوفير الفورية، وذلك بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية في مصر. وتشمل الخصومات الفورية خصمًا يصل إلى 50% بحد أقصى 1,000 جنيهًا مصريًا لحاملي بطاقات البنك التجاري الدولي CIB Mastercard SWYPE، وخصمًا بنسبة 15% بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا عند استخدام بطاقات ائتمان بنك مصر، وخصمًا بنسبة 10% بحد أقصى 200 جنيهًا مصريًا لحاملي بطاقات ائتمان بنك قطر الوطني QNB، وخصمًا بنسبة 10% بحد أقصى 200 جنيهًا مصريًا لعملاء "ببساطة" Bebasata عند استخدام البطاقات المؤهلة، بالإضافة إلى خصم بنسبة 10% بحد أقصى 100 جنيهًا مصريًا لمستخدمي "ڤودافون كاش"، مما يضمن وصول تخفيضات "يوم برايم" لجميع المتسوقين بمختلف خيارات الدفع الخاصة بهم.

وللعملاء الذين يفضلون خيارات دفع أكثر مرونة، يقدم أمازون مصر أيضًا خلال فترة العروض خطط تقسيط بدون فوائد (0%) وبدون مصاريف إدارية أو مقدم، وذلك عبر البنك التجاري الدولي (CIB ) لفترات تصل إلى 6 أشهر، وبنك مصر (لفترات تصل إلى 12 شهرًا)، وبنك قطر الوطني QNB (حتى 6 أشهر)، وبنك الكويت الوطني (حتى 12 شهرًا)، وبنك أبوظبي الأول مصر (حتى 24 شهرًا). وتكتمل هذه العروض مع حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من فاليو، والتي تقدم خطط تقسيط بدون فوائد (0%) وبدون مصاريف إدارية أو مقدم، مع فترات سداد تصل إلى 3 أشهر.

قيمة ومزايا عروض برايم الحصرية

ويُعد يوم برايم الركيزة الأساسية لبرنامج العضوية المصمم لتقديم قيمة حقيقية للعملاء طوال العام، حيث يتاح لأعضاء برايم الاستفادة من خدمة التوصيل السريع والمجاني على المنتجات المؤهلة، مع العروض الحصرية التي تشمل جميع الفئات، بالإضافة إلى عالم واسع من المحتوى الترفيهي. كل ذلك مقابل 29 جنيهًا مصريًا شهريًا أو 249 جنيهًا مصريًا سنويًا، هذا وسيتم طرح عروضًا جديدة باستمرار طوال فترة يوم برايم، مما يمنح الأعضاء خيارات متجددة ومستمرة للاستكشاف والاقتناء.

تمنح عضوية برايم المشتركين إمكانية الاستمتاع بخدمة برايم فيديو، والتي تقدم مجموعة متميزة من أشهر المسلسلات والأفلام العالمية، بما في ذلك (The Boys)، و(Reacher)، و(Off Campus)، و(Fallout)، و(The Idea of You)، وغيرها الكثير، مع إضافة أعمال وعناوين جديدة بانتظام. ويمكن للعملاء الاشتراك عبر الرابط amazon.eg/prime للاستفادة من جميع عروض يوم برايم والاستمتاع بكافة مزايا العضوية.