منتخب مصر يحقق فوزا تاريخيا ضد نيوزيلندا بثلاثية ويتصدر مجموعته في كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما في ثاني مواجهات الفريقين بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

قدم منتخب مصر مباراة قوية أمام نظيره النيوزيلندي وأحرز محمد صلاح وزيكو وتريزيجيه أهداف الفراعنة، وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، كان منتخب مصر قد حقق التعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولي لدور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيوزيلندا

تم نقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب النيوزيلندي في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي انطلقت في الرابعة من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو الجاري، عبر قنوات

القناة الجزائرية الأرضية

تردد: 11680

الاستقطاب : H

معدل الترميز : 27500

قناة TRT 1 التركية عبر قمر تركسات.

قناتا W9 وM6 الفرنسيتان عبر قمر يوتلسات، والتردد (12034).

قنوات BNT 1 وBNT 2 وBNT 3 البلغارية، والتردد (13910).

كما تم نقلاللقاء عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد نيوزيلندا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيوزيلندا

شهد تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيوزيلندا الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح ، زيكو.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

يرصد الموجز، قائمة منتخب مصر التي تضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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