رفع 376 حالة إشغال وإزالة 21 حالة تعد جنوب بنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال رفع الإشغالات، والتصدي للتعديات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة ملفات التصالح والمشروعات الخدمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ففي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبحضور الأستاذ أشرف حمزاوي نائب رئيس المركز، ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 376 حالة إشغال متنوعة بطريق طراد النيل وشارع الجيش وشارع الإبراهيمية، شملت تندات صاج، وكراسي بلاستيكية، وطاولات، وعروقًا خشبية، وأعمدة، ولافتات عشوائية غير مرخصة، وتعديات على الأرصفة، وباعة جائلين، وفاترينات، كما تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍ بمدينة الفشن، وذلك تحت تأمين قوات الشرطة.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة السيد شوقي هاشم، تواصلت حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، شملت شارع الجيش، وأبو بكر الصديق، والمنشية، والشامية، والسبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقاية، وشارع عظيم الدولة، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية بهبشين أعمال تمهيد وتسوية الطريق الشرقي للقرية، ودك التربة الزلطية ورشها تمهيدًا لأعمال الرصف، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وفي مركز ومدينة سمسطا، برئاسة اللواء أسامة يونس، تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بشوارع بورسعيد، ومحمود سليمان، و26 يوليو، لتيسير الحركة المرورية، كما تابع رئيس المدينة نتائج المرور الميداني على الوحدات الصحية بالقرى للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فيما أسفرت حملات النظافة عن رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات وتوريدها إلى مصنع السماد العضوي، مع تحرير إنذارات للمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء تم متابعة أعمال استكمال إنشاء المستشفى وتطوير المبنى والوقوف على معدلات التنفيذ، كما تفقد أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وتفريغ الحاويات والصناديق، بينما واصلت الوحدات القروية حملات النظافة ورفع التراكمات بعدد من الطرق والقرى التابعة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة الأستاذ أحمد توفيق، تمزعُقد اجتماع مع نواب رئيس المركز ومهندسي الإدارة الهندسية لمتابعة ملف التصالح والتأكيد على سرعة إنجاز الملفات، كما تمت متابعة أعمال تسوية وتمهيد الجزء المتهالك من طريق النويرة - بني سويف وأمام مجمع الجيدة ومدخل قرية النويرة باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بطريق كوم الرمل البحري وأعمال حفر تمهيدًا لزراعة الأشجار وتجميل الطريق، مع استمرار جهود الوحدات القروية في تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، وصيانة الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لمخالفات البناء