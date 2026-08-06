محافظ بنى سويف: تكليف رؤساء المدن وشركة المياه لحل مشكلة العجرة والزيتون

خلال اللقاء الأسبوعي مع المواطنين:

خلال اللقاء الأسبوعى لمحافظ بنى سويف بالمواطنين، استمع المحافظ لشكوى تقدم به أحد الأهالي بقرية الزيتون مركز ناصر، يتضرر فيها من وجود مياه مجهولة المصدر بإحدى مناطق القرية وتسبب ضررا لمنازل الأهالي بها، حيث أوضح رئيس المدينة أن هذه المنازل تقع في منطقة منخفضة، وسيتم إرسال سيارات كسح لسحب تجمع المياه التي تزداد في هذه الفترة من السنة، فيما أضافت رئيس الشركة أنه تم الكشف بالأجهزة وتبين عدم وجود تسريب بخطوط المياه، ولكن تم رصد بعد السلوكيات الخاطئة من قيام بعض الأهالي بالتوصيل السلبي على مشروع الصرف الجاري تنفيذه بالقرية، بجانب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بسبب قرب المنازل من ترعة الإبراهيمية.

من جهته كلف المحافظ مكتبه بالتنسيق لعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من الهيئة والشركة ورؤساء الوحدات المحلية، لدراسة واتخاذ مايلزم من إجراءات فنية وإدارية وقانونية، حيال المخالفين ولضمان عدم التوصيل السلبي على شبكات الصرف الصحي قبل انتهاء وتسليم المشروع ودخوله الخدمة.

وكلف محافظ بني سويف، رئيس مركز الفشن، بإعداد تقرير واف بالمشكلات والاحتياجات الخاصة بقرية العجرة في القطاعات والمرافق،لدراسة تلك المطالب والمشكلات والعمل على توفير الحلول والبدائل لها، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها أحد الأهالي،من وجود مياه مجهولة المصدر ببعض شوارع القرية،والتي على إثرها،تم تكليف شركة المياه بمراجعة خطوط مياه الشرب وعمل ما يلزم من صيانتها،ودراسة ما يلزم من إجراء لإصلاحها وصيانتها، خاصة مع استعداد الأهالي للمشاركة في تحمل جزء من تكلفة الإحلال والتجديد.

قرر اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة من المحافظة، بجانب مساعد منتظمة من مديرية التضامن تُصرف على دفعات" 6 أشهر" لسيدة من الفئات الأكثر احتياجاً مقيمة بإحدى قرى مركز ببا، نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية ،مع تكليف التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية النشطة في مجال سداد ديوان الغارمين، لدراسة مدى إمكانية مساعدة السيدة في سداد جزء من قرض مستحق عليها لإحدى جهات الاقتراض.

كما وجه المحافظ بمنح مساعدة عاجلة من المحافظة، بجانب مساعدة مستديمة على مدى 6 أشهر تُصرف من مديرية التضامن، لأرملة من الفئات الأولى بالرعاية مقيمة بمدينة بني سويف، مع تكليف التضامن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية، لاتخاذ ما يمكن من إجراءات لتوفير تمويل لتنفيذ مشروع صغير يدر دخلاً على الأسرة التي تقيم بالإيجار ومكونة من 5 أبناء منهم اثنان في مراحل التعليم .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده"اليوم"ضمن سلسلة اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع المواطنين ،التي تتم بصفة أسبوعية بقاعة ديوان عام المحافظة ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وفى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

واستمع المحافظ للإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية، بشأن الشكوى من قيام أحد المواطنين بأعمال تكسير وهدم مخزن مملوك له بالدور الأول "بغرض فتح باب جانبي" في إحدى العقارات السكنية بشارع الإبراهيمية بمدينة الفشن،حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف محافظ بني سويف مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، باتخاذ ما يلزم لتسهيل استخراج وتسليم رخصة التشغيل لكشك لأحد المواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً،خاصة وأن الرخصة يتم تجديدها سنويا من أكثر من 20 عاماً ، حيث أوضح رئيس المدينة أنه تم حل المشكلة واستخراج الرخصة وإزالة أسباب المشكلة .

وشدد المحافظ على أهمية التيسير على المواطنين والاستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم ومطالبهم، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة لهم، مع التأكيد على حسن المعاملة، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى.