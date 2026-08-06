سعر الذهب اليوم الخميس.. ارتفاع جديد وعيار 21 يسجل 5960 جنيهًا

أسعار الذهب تواصل الصعود في بداية تعاملات الخميس، وعيار 21 الأكثر تداولًا يقترب من مستويات جديدة، وسط تحديثات مستمرة لأسعار الأعيرة والجنيه الذهب والسبائك.

سعر الذهب اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 في مصر ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات داخل محال الصاغة، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته الصاعدة بعد التغيرات الأخيرة التي شهدها السوق المحلي. ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة المستثمرين والمستهلكين لتطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام واسع من المواطنين، باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سواء للشراء بغرض الزينة أو الادخار، كما يظل الجنيه الذهب والسبائك من أبرز وسائل الاستثمار التي يقبل عليها الكثيرون.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 5960 جنيهًا للبيع و5900 جنيه للشراء، وذلك قبل إضافة قيمة المصنعية والدمغة التي تختلف من محل صاغة إلى آخر، ومن محافظة لأخرى.

ويعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة سوق الذهب في مصر، نظرًا للإقبال الكبير عليه مقارنة بباقي الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 6811.5 جنيه للبيع، و6742.75 جنيه للشراء.

6811.5 جنيه للبيع، و6742.75 جنيه للشراء. عيار 22: 6243.75 جنيه للبيع، و6181 جنيهًا للشراء.

6243.75 جنيه للبيع، و6181 جنيهًا للشراء. عيار 21: 5960 جنيهًا للبيع، و5900 جنيه للشراء.

5960 جنيهًا للبيع، و5900 جنيه للشراء. عيار 18: 5108.5 جنيه للبيع، و5057.25 جنيه للشراء.

5108.5 جنيه للبيع، و5057.25 جنيه للشراء. عيار 14: 3973.25 جنيه للبيع، و3933.25 جنيه للشراء.

3973.25 جنيه للبيع، و3933.25 جنيه للشراء. عيار 12: 3405.75 جنيه للبيع، و3371.5 جنيه للشراء.

3405.75 جنيه للبيع، و3371.5 جنيه للشراء. عيار 9: 2554.25 جنيه للبيع، و2528.5 جنيه للشراء.

وتعكس هذه الأسعار آخر تحديثات سوق الصاغة، مع احتمالية تغيرها على مدار اليوم وفقًا لحركة التداول.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 47680 جنيهًا للبيع و47200 جنيه للشراء.

ويستمر الجنيه الذهب في جذب اهتمام الراغبين في الادخار والاستثمار، بفضل انخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية، إلى جانب سهولة إعادة بيعه في أي وقت.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4248.7 دولار للبيع و4248.36 دولار للشراء، في ظل استمرار متابعة الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية والسياسات النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس.

وتظل الأسعار العالمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

شهدت سبائك الذهب BTC استقرارًا عند المستويات التالية:

سبيكة وزن 1 جرام: 6924 جنيهًا .

. سبيكة وزن 2.5 جرام: 17122 جنيهًا .

. سبيكة وزن 5 جرامات: 34120 جنيهًا .

. سبيكة وزن 10 جرامات: 68210 جنيهات .

. سبيكة وزن 20 جرامًا: 136380 جنيهًا .

. سبيكة وزن 50 جرامًا: 340800 جنيه.

وتعد السبائك الذهبية من الخيارات المفضلة للمستثمرين، خاصة مع انخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات، وهو ما يجعلها وسيلة مناسبة لحفظ القيمة على المدى الطويل.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟

ترتبط حركة أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل، أبرزها تغيرات الأسعار في البورصات العالمية، وتحركات سعر الدولار، إضافة إلى حجم الطلب المحلي على شراء الذهب، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو المناسبات الاجتماعية.

ومع استمرار تقلبات الأسواق العالمية، يظل الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يقبل عليها المستثمرون، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة الأسعار داخل السوق المصرية.