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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

رئيس المحطات النووية يتفقد مشروع الضبعة مع مسؤولي أتوم ستروي إكسبورت لمتابعة معدلات التنفيذ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور المهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، جولة تفقدية موسعة بموقع المحطة النووية بالضبعة، برفقة أليكسي جوكوف، النائب الأول لرئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» (ASE) لشؤون الإنشاءات، المقاول العام للمشروع، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال والوقوف على مستجدات المشروع والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وشارك في الجولة عدد من قيادات الجانبين المصري والروسي، إلى جانب المختصين بتنفيذ الأعمال بالموقع، حيث تم استعراض سير العمل في عدد من المنشآت الحيوية بالمشروع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لدفع معدلات الإنجاز.

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واستهل الوفد جولته بزيارة مبنى التدريب المخصص لأطقم التشغيل والصيانة بمحطة الضبعة النووية، حيث اطلع على تطورات الأعمال بالمبنى، ومستجدات تنفيذ مماثل ومحاكي غرفة التحكم الرئيسية، والذي يُعد أحد أهم المكونات الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمحطة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يدعم التشغيل الآمن والفعال للمحطة النووية مستقبلًا.

كما شملت الجولة تفقد مبنى تخزين الوقود النووي الطازج، حيث تمت متابعة ما تم إنجازه من أعمال إنشائية وتجهيزية، والوقوف على مدى جاهزية المبنى لاستقبال شحنات الوقود النووي الطازج، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان النووي، وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف مكونات مشروع المحطة النووية بالضبعة، بما يعكس حرص الهيئة وشركائها على تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة وتوفير مصدر مستدام وآمن لتوليد الكهرباء

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