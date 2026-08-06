خلال زيارة لمشروع "سولاري"، مصر إيطاليا العقارية تستعرض المستجدات وتعلن إطلاق Amare Seafront Villas

نظّمت شركة مصر إيطاليا العقارية زيارة إعلامية لمشروعها الرائد سولاري رأس الحكمة في الكيلو 199 بالساحل الشمالي، . وقد قاد الجولة المهندس محمد خالد العسال و كريم العسال، الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين للشركة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة وشركاء المشروع.

جاءت الزيارة التي استهدفت استعراض آخر تطورات المشروع ومتابعة الأعمال المنفذة على أرض الواقع، والتعرف على أحدث مراحل التطوير ومكونات المشروع بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وعدد من شركاء المشروع في مجالات التخطيط والتصميم والإنشاءات من بينهم السيدة يانغ لي، المديرة التنفيذية في EDSA، والدكتور محمد عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الخبرة الهندسي، والمهندسة كارين فاضل، الشريك المؤسس في The Design Avenue، والمهندس شادي الغنيمي، الشريك الإداري ورئيس قسم التصميم في EL GHONEIMI International، وعبد الرحمن إسماعيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Arabtec.

وتزامن ذلك مع إطلاق Amare Seafront Villas، أحدث الطروحات والمناطق السكنية تميزًا في سولاري، والتي تمثل أكثر من 25% من إجمالي مساحة الوجهة، بما تقدمه من مفهوم سكني متدرج يجمع بين الإطلالات البحرية المفتوحة، والخصوصية. فوحدات Amare تقع على بعد 200 متر فقط من الشاطئ في الواجهة الأمامية لمشروع سولاري، وتضم فيلات وكبائن مطلة على البحر على مساحة 120 فدان، وتتدرج الفيلات داخل المنطقة على7 مستويات و9صفوف، بارتفاع يصل إلى 25 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بما يضمن إطلالات بحرية مفتوحة لجميع الوحدات.

هذا وقد وشملت الزيارة أيضًا جولة ميدانية داخل منطقة Amare للاطلاع على تقدم الأعمال في الفيلات المطلة على البحر، إلى جانب زيارة الفيلا النموذجية والكابينة النموذجية، بما أتاح للحضور التعرف عن قرب على المنتج الجديد ومتابعة تفاصيل التنفيذ.

ولا يقتصر تميز Amare على موقعها وتصميمها، بل يمتد إلى مكوناتها المتكاملة، إذ تقدم مزيجًا مدروسًا من الوحدات التي تلبي تطلعات الحياة الساحلية الراقية، من بينها فيلات من طابق واحد تمنح قدرًا أعلى من الخصوصية وتترجم فلسفة العيش الهادئ على البحر. كما تمتد التجربة لتشمل منشأة متكاملة للضيافة، كما يضم كبائن ذات علامة تجارية على الواجهة البحرية، إلى جانب فندق يحمل علامة Autograph Collection، ليعكس المشروع رؤية متكاملة تجمع بين السكن والضيافة ونمط الحياة في وجهة واحدة ذات هوية واضحة وقيمة طويلة الأمد ومراحل تطور المشروع على أرض الواقع.

ويأتي إطلاق Amare ليعكس مرحلة تنفيذية متقدمة داخل سولاري، وليس باعتباره إضافة جديدة للمشروع، خاصة وأن أعمال الإنشاءات تسير على الأرض بالفعل قبل الإطلاق، بما يعزز مصداقية طرح هذه المرحلة، ويؤكد أن خطة التسليم خلال عامين تعتمد على تقدم ملموس في التنفيذ، لا إلى وعود مستقبلية فقط.

واستعرضت الشركة خلال الزيارة مستجدات التنفيذ داخل المشروع، حيث تم الانتهاء من 90% من الأعمال الخرسانية للكبائن، و80% من الأعمال الخرسانية للفيلات، إلى جانب إنجاز 70% من أعمال تسوية الأراضي،

كما تواصل مصر إيطاليا العقارية تنفيذ المراحل التي تم إطلاقها وبيع وحداتها بالفعل، وفي مقدمتها مرحلتا لوميرا وشييلو. حيث تعاقدت الشركة مع شركة الصفا للمقاولات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 590 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الخرسانات والمباني لمرحلة لوميرا، والتي تشمل 32 مبنى تضم 335 وحدة.

كما تعاقدت الشركة مع تحالف شركة ARABTEC وشركة العمار بقيمة تقارب 261 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الهيكل والتشطيبات الخارجية لمرحلة شييلو، إلى جانب تنفيذ الأعمال الإنشائية الكاملة للبوابة الرئيسية لمشروع "سولاري"، وتضم المرحلتان إجمالي 590 وحدة داخل المشروع، بواقع 510 وحدات في لوميرا و80 وحدة في شييلو.

وخلال الزيارة، قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:"يشهد الساحل الشمالي، ورأس الحكمة على وجه الخصوص، مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطوير، ونفخر بأن يكون لمصر إيطاليا العقارية دور محوري في هذا التحول من خلال مشروع سولاري. بالنسبة لنا، لا يُقاس نجاح المشروع بحجم الاستثمار فقط، وإنما بقدرته على خلق وجهة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للمكان وتقدم تجربة حياة تمتد على مدار العام.

ويمثل إطلاق Amare محطة جديدة في مسيرة المشروع، خاصةً أنها تأتي في وقت أصبحت فيه المرحلة واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، حيث حرصت مصر إيطاليا العقارية على تكثيف الأعمال الإنشائية، والانتهاء من أعمال تسوية الأرض وإنشاء سبع مصاطب، إلى جانب تنفيذ الأعمال الخرسانية لمرحلة Amare التي تضم 420 فيلا و270 كابانا، مع استمرار العمل في أعمال المباني، وذلك تمهيدًا لتسليم المرحلة خلال عامين. ونؤمن بأن المصداقية تُبنى من خلال التنفيذ الفعلي، والالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة، والوفاء بمواعيد التسليم."

وأضاف كريم العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:"تمثل Amare أكثر من مجرد مرحلة جديدة داخل سولاري؛ فهي تجسد رؤيتنا لتطوير وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين التصميم، والضيافة، وتجارب الحياة المتنوعة. فمنذ البداية، كان هدفنا تطوير مجتمع نابض بالحياة يتجاوز مفهوم المصيف التقليدي، من خلال توفير تجربة متكاملة تجمع بين الخصوصية، والخدمات، والأنشطة المختلفة على مدار العام.

ويتحقق ذلك من خلال دمج مكونات سكنية مميزة مع عناصر ضيافة عالمية، حيث تضم Amare كبائن فندقية تحمل علامة Autograph Collection التابعة لـ Marriott International، بما يعزز تجربة الإقامة داخل المشروع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة. كما تمثل هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية مصر إيطاليا العقارية للتوسع في قطاع الضيافة، وتطوير وجهات متكاملة تجمع بين السكن، والضيافة، ونمط الحياة وفق أعلى المعايير العالمية"

ويمتد مشروع "سولاري" رأس الحكمة على مساحة 400 فدانًا عند الكيلو 199 بالساحل الشمالي، بواجهة بحرية بطول 3 كيلومترات، وشاطئ رملي بطول كيلومتر واحد وعمق يصل إلى 200 متر، إلى جانب تخطيط يعتمد على 7 مصاطب متدرجة يصل ارتفاعها إلى نحو 36 مترًا فوق مستوى سطح البحر. ويضم المشروع 100 ألف متر مربع من البحيرات القابلة للسباحة، فيما تتمتع 80% من وحداته بإطلالات على المياه، ويأتي ذلك ضمن مشروع "سولاري"، الذي يوفر تجربة سكنية متكاملة عبر 16 نمط حياة مختلف، بما يعزز مكانته كوجهة ساحلية متكاملة في رأس الحكمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية مصر إيطاليا العقارية التي تضع التنفيذ على الأرض في مقدمة أولوياتها داخل "سولاري"، مع الحرص على إبقاء الشركاء ووسائل الإعلام والجمهور على اطلاع مستمر بمراحل التقدم، بما يعكس منهجًا يقوم على الوضوح وتسريع وتيرة العمل وتحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة. وتواكب هذه الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع نخبة من الخبرات المحلية والعالمية، بما يدعم مستهدفات التنمية السياحية والعمرانية في رأس الحكمة والساحل الشمالي.