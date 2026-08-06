أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس..استقرار الفراخ البيضاء والبانيه يبدأ من 190 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، بعد موجة ارتفاع محدودة سجلتها الأسعار مع بداية الأسبوع، مدعومة باستمرار وفرة المعروض وزيادة الإنتاج المحلي. كما حافظت أسعار البيض والكتاكيت على مستوياتها الحالية، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو قطاع الدواجن أن السوق المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي مع استمرار التوسع في التصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع عند نحو 59 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 69 و70 جنيهًا للكيلو، مع استمرار توافر الكميات بالأسواق.

وسجل سعر كيلو الدواجن الأمهات داخل المزارع نحو 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 58 و60 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن الساسو، فقد بلغ سعرها في المزرعة نحو 84 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 94 و100 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.

وأشار متعاملون في السوق إلى أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن تستقر مع زيادة حجم الإنتاج وارتفاع المعروض داخل الأسواق.

أسعار البيض اليوم الخميس 6 أغسطس 2026

حافظت أسعار البيض على استقرارها، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر الأسعار نفسها.

كما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا، في ظل استمرار توازن العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، وجاءت على النحو التالي:

الكتكوت الأبيض (شركات): من 7 إلى 8 جنيهات .

. الكتكوت الساسو: 7 جنيهات .

. الكتكوت البلدي الحر: من 6 إلى 7 جنيهات .

. الكتكوت الفيومي: 6 جنيهات .

. البط المسكوفي: 25 جنيهًا .

. البط المولر: 25 جنيهًا .

. البط البيور: 20 جنيهًا .

. السمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك والبط

شهدت أسعار منتجات الدواجن المصنعة استقرارًا أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و220 جنيهًا، بينما سجلت الأوراك أسعارًا تراوحت بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر الكبد والقوانص نحو 130 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر أجنحة الدواجن بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

وسجل زوج الحمام نحو 160 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو البط بين 140 و160 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الأرانب نحو 150 جنيهًا.

وزارة الزراعة: وفرة إنتاج وتوسع في التصدير

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، وهو ما ساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، لتصل الصادرات المصرية إلى نحو 35 دولة.

وأوضح أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجاته، مشيرًا إلى أن القطاع يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن في مصر بلغ نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، بينما وصل إنتاج بيض المائدة إلى نحو 16 مليار بيضة، محققًا معدل نمو يقدر بنحو 14%، بما يعكس استمرار تطور قطاع الدواجن وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

اتحاد منتجي الدواجن: السوق تحقق الاكتفاء الذاتي

من جانبه، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل دعم المنتجين والتوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمستهلكين.

ويأتي استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي واستمرار ضخ كميات كبيرة في الأسواق، وهو ما ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة إذا استمرت معدلات الإنتاج الحالية.