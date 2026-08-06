محافظ بني سويف يجتمع بلجنة مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع لجنة مبادرة "بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة"، وذلك بحضور سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة "مقرر اللجنة"، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، محمود باسل وكيل وزارة العمل، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، رامي رجب مدير التخطيط العمراني،نهى محمد مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة،وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وباقى أعضاء اللجنة من الإدارات المعنية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور وخطة العمل في المرحلة المقبلة، وتشمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات لخدمة ذوي الإعاقة وأسرهم في عدد من القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، من أبرزها :تكريم أوائل الشهادات من ذوي الهمم ، بجانب تنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية لهم ولأسرهم، بجانب المساهمة في التيسير على الفتيات من ذوي الإعاقة في مرحلة الدراسات العليا من حيث التنقل والإقامة في هذا الجانب ، فضلا عن دراسة تحويل الديوان العام ليكون نموذجًا لمبنى صديق لذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر سهولة وملاءمة لهم.

يُذكر أن المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز قد أصدر القرار رقم 577 لسنة 2026، بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بإدارة مبادرة "بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة"، وذلك برئاسته وعضوية مدير شؤون الإعاقة"مقرراً للحنة"،ومسؤولي التعليم، الصحة، التضامن، العمل، الشؤون المالية والإدارية والقانونية والتخطيط العمراني، العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية، وممثل عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى أمانة فنية للجنة من العاملين بمكتب التعاون الدولي .

وفى سياق أخر، بحث محافظ بني سويف مع جمعية المستثمرين تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم المناطق الصناعية، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، في حضور المهندس عصام سليمان، رئيس الجمعية، سلمى فتحي، مدير الاستثمار بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات المهمة التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المحافظ أن المحافظة تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وجمعية المستثمرين، للوصول إلى حلول عملية وسريعة للتحديات، بما يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح تفعيل دور جمعية المستثمرين في التنسيق مع شركات النقل الخاصة لتنفيذ منظومة نقل جماعي للعاملين بالمناطق الصناعية، بما يسهم في توفير وسائل انتقال آمنة ومنظمة للعاملين، ويخفف في الوقت نفسه الضغط على وسائل المواصلات الداخلية خاصة من وإلى منطقة شرق النيل، لاسيما خلال ساعات الذروة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد وتواجد 3 جامعات بشرق النيل.

وأكد المحافظ أن نجاح هذا المقترح سيحقق أكثر من هدف في آن واحد، يتمثل في توفير خدمة أفضل للعاملين بالمصانع، والمساهمة في الحد من التكدس على خطوط المواصلات، بما يخدم المواطنين والطلاب على حد سواء، قائلاً: "الموضوع مش مجرد أتوبيسات... إحنا بنتكلم عن تنظيم حركة، وتخفيف زحام، وخدمة المواطن والعامل في نفس الوقت."

كما ناقش الاجتماع إعداد دليل إجرائي موحد للمستثمرين، يتم إعداده بالتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية، ليتضمن جميع الإجراءات والخطوات الخاصة بإقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، واستخراج التراخيص والموافقات، بما يحقق توحيد الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتقديم خدمة أكثر كفاءة ووضوحًا للمستثمرين.

كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدفع جهود الدولة في استكمال وتحسين المرافق والخدمات، وسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي سياق دعم التشغيل، اتفق الجانبان على إعداد خطة عمل مشتركة بين جمعية المستثمرين وإدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، للإعلان بشكل دوري عن فرص العمل الجديدة التي توفرها المصانع، مع نشر المعلومات الخاصة بالتخصصات المطلوبة، وشروط التقديم، ومواعيد المقابلات، بما يضمن وصول تلك الفرص إلى أكبر عدد من الشباب، ويحقق الربط بين احتياجات سوق العمل والكوادر البشرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الإعلام شريك أساسي في جهود التنمية، وأن توفير المعلومات الصحيحة عن فرص العمل يسهم في دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الصناعية التي تمتلكها بني سويف.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه أولًا بأول، بما يضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، تدعم الاستثمار، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.