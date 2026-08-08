رفع المطبات العشوائية و120 طن قمامة من شوارع بنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات، مع متابعة ملفات التصالح والمرافق والخدمات الأساسية، في إطار العمل المتواصل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات بمختلف القطاعات.

ففي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز انتظام العمل بمحطة مياه قرية الفقاعي، كما تابع حملات النظافة ورفع التراكمات بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، من بينها شارع طراد النيل وشارع المعهد الديني وشارع البريد وشارع العمدة وشارع معمل البرج وشارع السنترال وشارع المشروع وشارع الموقف الجديد وشارع مكة وشارع مجلي الوحش وشارع التعبئة وشارع 11 وشارع حيدر وشارع الحدادين وشارع الشيخ يس وشارع المقدس يونان وشارع المواصلة وشارع مسجد العكايشة، إلى جانب الشوارع الجانبية، وفي قطاع الخدمات بالقرى تم إصلاح 4 كسور بخطوط مياه الشرب الرئيسية والفروع، ورفع المطبات العشوائية داخل الشوارع والطرق.

في مركز ومدينة الفشن، واصل مدحت صلاح رئيس المركز متابعته الميدانية لعدد من الملفات الحيوية، حيث تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استقبال وإنهاء ملفات التصالح، كما تابع منظومة المتغيرات المكانية الفرعية بالوحدة المحلية، مشددًا على أهمية رصد مخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة أعمال لجان التصالح بالإدارة الهندسية، فيما تم متابعة تنظيم سوق الفشن الأسبوعي لمنع التكدس وإزالة أي إشغالات تعوق حركة السير، تواصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، والتعامل مع أعطال مياه الشرب، واستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من المدينة والقرى، حيث تم توريد أكثر من 40 طنًا من القمامة إلى مصنع التدوير بسمسطا.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم رئيس المركز جهودها في ملفي النظافة والتجميل ومواجهة التعديات، حيث نفذت حملة نظافة موسعة بالمدينة وقرية الشناوية شملت شارع الجيش وشارع المصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني بالشناوية وشارع بورسعيد وشارع أبو بكر الصديق ومنطقة المنشية ومنطقة الشامية ومنطقة السبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقايا بالمدينة، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، وفي قرية بهبشين تمت متابعة أعمال تمهيد وتسوية الطريق الشرقي ودك التربة الزلطية تمهيدًا للرصف، بالتوازي مع متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع، إلى جانب متابعة أعمال تطهير ترعة فرع 4 على حافظ ورفع المخلفات منها.

وفي مركز ومدينة سمسطا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس جهودها الميدانية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، مع تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، فضلًا عن جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، حيث تم توريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، كما تم تحرير عدد من الإنذارات بشأن مخالفات بيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق رئيس المركز جهودها لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بمختلف القطاعات، حيث تمت متابعة حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال الملفات الخاصة بالتقنين بنطاق الوحدة المحلية، كما تم متابعة رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة والمرور على تراخيص الإشغالات والإعلانات والبروز، إلى جانب المرور على المحال التجارية لحث أصحابها على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة والتجارية.