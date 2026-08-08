أسعار الذهب اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في مصر.. وسعر عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 8 أغسطس 2026، خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع توقف التداولات في الأسواق المحلية والعالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي سجلها المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس الجمعة.

ويأتي استقرار سعر الذهب اليوم في مصر بعدما حققت الأوقية العالمية مكاسب ملحوظة خلال نهاية الأسبوع، مدفوعة بزيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، إلى جانب عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب المتداولة عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب آخر تحديث للأسعار، سجلت أسعار الذهب اليوم السبت مستويات مستقرة في السوق المصرية، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6948.57 جنيه.

6948.57 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21: 6080 جنيهًا.

6080 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: 5211.43 جنيه.

5211.43 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 14: 4053.33 جنيه.

4053.33 جنيه. سعر الجنيه الذهب: 48640 جنيهًا.

وتعد أسعار الذهب عيار 21 من أكثر مؤشرات السوق متابعة داخل مصر، نظرًا لكونه العيار الأكثر تداولًا وطلبًا بين المواطنين، بينما تختلف الأسعار النهائية عند الشراء من محال الصاغة وفقًا للمصنعية والدمغة والرسوم المضافة.

ارتفاع الذهب عالميًا خلال ختام الأسبوع

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا بنحو 1.5% خلال ختام تعاملات الأسبوع، لتقترب من مستوى 4316 دولارًا، وهو أعلى مستوى تسجله خلال سبعة أسابيع.

وبعد وصولها إلى هذا المستوى، أغلقت الأوقية بالقرب من 4306 دولارات، وسط استمرار حالة الطلب على الذهب في الأسواق العالمية، خاصة مع توجه المستثمرين نحو الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والأسواق المالية.

وتعكس هذه التحركات استمرار قوة المعدن الأصفر عالميًا، بعدما تمكن الذهب من تحقيق مكاسب خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بعدد من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي تؤثر على حركة الأسعار.

مستوى 4200 دولار يظل محوريًا للذهب

ووفقًا لتقرير شركة «جولد بيليون»، فإن استمرار تداول الذهب عالميًا أعلى مستوى 4200 دولار للأوقية يمثل عامل دعم مهمًا للاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة مجموعة من التطورات المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الجديدة، والتي من شأنها التأثير على حركة الدولار وأسعار الفائدة، وبالتالي تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا لهذه البيانات، خاصة أن أي تغير في توقعات السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على أداء المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

الدولار يؤثر على أسعار الذهب في السوق المصرية

ولا تعتمد أسعار الذهب في مصر على حركة الأوقية العالمية فقط، إذ يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى الذهب محليًا.

وأوضح تقرير «جولد بيليون» أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة حد من انتقال كامل المكاسب التي حققها الذهب عالميًا إلى السوق المصرية.

وبالتالي، فإن حركة أسعار الذهب المحلية تظل مرتبطة بشكل أساسي بمسارين متزامنين، الأول يتمثل في سعر الأوقية عالميًا، والثاني في حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتشير تحركات السوق الحالية إلى استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتطورات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، خاصة في ظل وصول الأوقية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع.

ويظل الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4200 دولار للأوقية عاملًا مهمًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للمعدن الأصفر، وفقًا لتقرير «جولد بيليون».

وفي السوق المصرية، قد تشهد الأسعار تغيرات جديدة مع عودة التداولات المحلية واستئناف عمل الأسواق والبنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع، خاصة إذا طرأت تحركات على سعر الدولار أو واصلت الأوقية العالمية صعودها.

وبذلك يظل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر عند 6080 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 6948.57 جنيه، وبلغ عيار 18 نحو 5211.43 جنيه، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48640 جنيهًا، وفق آخر تحديث للأسعار.