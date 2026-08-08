نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.. الموعد المتوقع لإعلانها إلكترونيًا

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، بالتزامن مع اقتراب غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام تسجيل الرغبات وتعديلها لطلاب المرحلة الأولى، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه مكتب التنسيق.

ومن المقرر أن يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء غد الأحد، الموافق 9 أغسطس 2026، ليكون بذلك الموعد النهائي أمام الطلاب لتسجيل الرغبات أو إجراء أي تعديلات عليها، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

وتشير التوقعات إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 سيتم إعلانها إلكترونيًا خلال نحو 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من مراجعة وفرز رغبات الطلاب المسجلة عبر الموقع الرسمي.

وبعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، تبدأ الجهات المختصة في تنفيذ أعمال التنسيق الفعلية، والتي تشمل مراجعة بيانات الطلاب وترتيب الرغبات وفقًا للقواعد المنظمة لعملية القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

ومن المنتظر بعد الانتهاء من هذه الإجراءات عقد اجتماع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة النتائج النهائية وتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى إلكترونيًا

ومن المقرر أن يتضمن الإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد بالنسبة لطلاب الشعب الثلاث، إلى جانب الكشف عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.

كما يُنتظر أن يعلن وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى، تفاصيل الجدول الزمني الخاص بتنسيق المرحلة الثانية، وكذلك الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الجديدة.

وتعد نتيجة التنسيق من أهم المراحل التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة، خاصة أنها تحدد الكلية أو المعهد الذي سيتم ترشيح الطالب إليه بناءً على مجموع درجاته ورغباته والقواعد المعمول بها في مكتب التنسيق.

استمرار تسجيل رغبات المرحلة الأولى

ويواصل طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع استمرار استقبال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا بالمجان.

وكان مكتب التنسيق قد حدد الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى وفقًا للشعب الدراسية المختلفة، حيث بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 292 درجة بنسبة 91.25%، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الهندسية 275.5 درجة بنسبة 86.09%.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، فقد بلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 229 درجة، بنسبة مئوية تصل إلى 71.56%.

وتتيح هذه الحدود للطلاب المستوفين للشروط الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل قائمة الرغبات الخاصة بهم، وفقًا للكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها.

آخر تعديل للرغبات هو المعتمد

وشدد مكتب التنسيق على نقطة مهمة بشأن تعديل رغبات طلاب الثانوية العامة، موضحًا أن الطالب يستطيع تعديل قائمة رغباته أكثر من مرة خلال الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.

وأوضح مكتب التنسيق أن النظام الإلكتروني يعتمد على آخر نسخة قام الطالب بتسجيلها أو تعديلها قبل غلق باب تسجيل الرغبات، حيث يتم التعامل مع هذه النسخة عند تنفيذ عملية التنسيق الفعلية وإجراء الترشيح المبدئي للكليات.

وبالتالي، يتعين على الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم التأكد من حفظ القائمة النهائية بالشكل الذي يتناسب مع مجموعهم ورغباتهم قبل انتهاء الموعد المحدد.

خطوات ما بعد غلق موقع التنسيق

وبمجرد انتهاء المدة الرسمية لتسجيل الرغبات، يتوقف الموقع الإلكتروني عن استقبال أي تعديلات جديدة، ثم تبدأ مرحلة فرز ومعالجة بيانات الطلاب تمهيدًا لإعلان النتائج.

وتشمل هذه المرحلة ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات، ثم تنفيذ قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، مع مراعاة ترتيب الرغبات التي سجلها كل طالب على الموقع الإلكتروني.

وبعد الانتهاء من أعمال التنسيق واعتماد النتيجة، يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 للطلاب إلكترونيًا، ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه.

وينصح الطلاب خلال الساعات الأخيرة من فترة التسجيل بمراجعة قائمة الرغبات والتأكد من ترتيبها، خاصة أن آخر نسخة محفوظة على النظام الإلكتروني هي التي سيتم اعتمادها عند إجراء عملية الترشيح.