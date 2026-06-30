مرض هبة مجدي.. رحلة صامتة مع السرطان ودعم واسع من الوسط الفني

هبة مجدي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية بعد أشهر من التكتم



تصدر اسم الفنانة هبة مجدي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن مرورها برحلة علاج استمرت عدة أشهر، عقب إصابتها بمرض السرطان، وهو ما أثار تعاطف جمهورها وزملائها في الوسط الفني، خاصة أنها فضلت خوض هذه المرحلة بعيدًا عن الأضواء مع الاستمرار في عملها الفني.

وأعادت الأزمة الصحية للفنانة المصرية اهتمام الجمهور بالتعرف على تفاصيل حالتها، بعد تداول رسائل دعم من عدد من الفنانين، إلى جانب منشورات لها تحدثت فيها عن الصبر والإيمان خلال رحلة العلاج.



إصابة هبة مجدي بالسرطان واستمرارها في التصوير



بحسب المعلومات المتداولة، بدأت هبة مجدي رحلة العلاج قبل نحو ستة أشهر، حيث خضعت لبروتوكول علاجي منذ فترة تصوير مسلسل المداح 6، لكنها حرصت على استكمال مشاهدها دون الإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية، مكتفية بإبلاغ دائرة محدودة من المقربين.

كما اضطرت لاحقًا للاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، من أجل التفرغ للعلاج واستكمال الخطة الطبية، مع الحفاظ على خصوصية وضعها الصحي طوال تلك الفترة.



رسالة مؤثرة من هبة مجدي



وكسرت الفنانة صمتها برسالة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن امتنانها لله في مختلف الظروف، مؤكدة تمسكها بالأمل والدعاء، وطلبت من متابعيها الدعاء بالشفاء لكل المرضى، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها.

وأظهرت كلماتها حالة من التفاؤل والإيمان، رغم صعوبة رحلة العلاج، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الفنانين والجمهور إلى توجيه رسائل الدعم والمساندة لها.



دعم من نجوم الفن



كانت الفنانة لقاء سويدان من أوائل الداعمين لهبة مجدي، حيث أشادت بشجاعتها في مواجهة المرض، مؤكدة أنها خاضت رحلة العلاج في صمت، واستمرت في أداء عملها رغم الظروف الصحية الصعبة.

كما تلقت هبة مجدي رسائل دعم من عدد كبير من زملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها بصحة كاملة.



الحالة الصحية الحالية لهبة مجدي



ووفقًا للتصريحات المتداولة، فإن الحالة الصحية للفنانة تشهد استقرارًا، كما أنها دخلت المرحلة الأخيرة من بروتوكول العلاج، وسط متابعة طبية مستمرة، وهو ما بعث برسائل طمأنة إلى جمهورها ومحبيها.



من هي هبة مجدي؟



تعد هبة مجدي واحدة من أبرز نجمات جيلها، إذ ولدت في القاهرة عام 1988، وبدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، قبل أن تحقق انطلاقتها في الدراما التلفزيونية من خلال عدد من الأعمال الناجحة.

ودرست بكلية الآداب قسم النقد المسرحي، كما التحقت بمعهد الموسيقى العربية، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها العار، الزوجة الرابعة، يونس ولد فضة، عوالم خفية، وولد الغلابة، إضافة إلى مشاركتها في موسم رمضان 2026 بمسلسلي المداح 6.. أسطورة النهاية ونون النسوة.

وتزوجت الفنانة من المطرب والملحن محمد محسن عام 2016، ولديهما طفلان، فيما يواصل جمهورها متابعة تطورات حالتها الصحية، متمنين لها الشفاء التام والعودة سريعًا إلى نشاطها الفني.