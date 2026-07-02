الزمالك يسابق الزمن لإنهاء ملفات «فيفا».. سداد مستحقات جديدة وتأكيد عدم تأثر المشاركة الأفريقية

الزمالك يعلن سداد عدد من القضايا المرفوعة أمام فيفا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الانتهاء من سداد المستحقات المالية الخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خطوة تستهدف إنهاء ملفات إيقاف القيد وتهيئة النادي لاستكمال إجراءات قيد اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي أنه ينتظر الإخطارات الرسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال خمسة أيام عمل، والتي ستؤكد إغلاق هذه القضايا بشكل نهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

أبرز القضايا التي أنهى الزمالك مستحقاتها

وشملت القضايا التي سدد الزمالك مستحقاتها المالية كلاً من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق، إضافة إلى الفرنسي بيير باهرلي المدرب العام السابق، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى السابق.

كما أنهى النادي مستحقات اللاعب أحمد الجفالي، إلى جانب تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، في إطار خطة الإدارة لإغلاق جميع الملفات المالية العالقة.

خطوات سابقة لتسوية ملفات إيقاف القيد

وأكد الزمالك أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من التسويات التي نجح النادي في إتمامها خلال الفترة الماضية، بعدما سدد مستحقات مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي.

كما أنهى النادي مستحقات المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بالإضافة إلى مستحقات المدير الفني السويسري كريستيان جروس، فضلاً عن تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

وتؤكد إدارة الزمالك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإنهاء جميع النزاعات المالية والقانونية، بما يضمن استقرار أوضاع النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الزمالك يواصل إنهاء القضايا المتبقية

وأشار النادي إلى أن مجلس الإدارة يواصل العمل خلال الفترة الحالية للوصول إلى تسويات نهائية بشأن القضايا المتبقية أمام "فيفا"، في إطار الحرص على إغلاق جميع الملفات المفتوحة في أسرع وقت، وتوفير الاستقرار الإداري والمالي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتسعى الإدارة إلى إنهاء جميع الالتزامات المالية المرتبطة بالفترات السابقة، بما يضمن عدم وجود أي عقبات تؤثر على تعاقدات النادي أو مشاركاته المحلية والقارية.

حقيقة تأثير قضية اتحاد طنجة على رخصة دوري أبطال أفريقيا

وفي الوقت نفسه، أوضح نادي الزمالك أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد، الصادر على خلفية مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي الخاصة بالقسط الثالث من صفقة عبد الحميد معالي، لا يؤثر على أحقية النادي في الحصول على رخصة المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وأكد الزمالك أنه سبق وسدد القسطين الأول والثاني من قيمة الصفقة، بينما يتعلق القرار الأخير بالقسط الثالث فقط، مشددًا على أن هذا الملف لن يحول دون استخراج الرخصة القارية اللازمة للمشاركة في البطولة.

ويعكس تحرك مجلس إدارة الزمالك رغبة واضحة في إنهاء جميع القضايا الدولية بشكل نهائي، بما يضمن استقرار النادي إداريًا وماليًا، ويفتح الطريق أمام تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم الجديد.