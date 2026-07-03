«تموين الشرقية» يضبط دقيقًا مدعمًا وهياكل دواجن وملح طعام مجهول المصدر بـ4 مراكز

​أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم لهم.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، قيام الإدارات التموينية بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية بشن حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مخزن بمركز الحسينية لإعادة تدوير الدقيق البلدي المدعم وطرحه بالأسواق على أنه دقيق فاخر، حيث تم التحفظ على 3 أطنان و290 كجم من الدقيق البلدي المدعم والمعاد تعبئته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات بمركز الإبراهيمية أسفرت عن ضبط 3 أطنان هياكل دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات أو تواريخ صلاحية، كما تم ضبط 4 أطنان و320 كجم) ملح مجهول المصدر، والتحفظ على 20 كجم لحوم مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن جهود الحملات بمركز أولاد صقر أسفرت عن ضبط 500 كجم ملح طعام مجهول المصدر، و50 لفة مكرونة غير مصحوبة بفواتير، و30 لتر سولار، كما تم تحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​بينما شهد مركز أبوكبير تنفيذ حملة مشتركة مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية، والتحفظ على 120 عبوة من مشروبات الطاقة بأحد المحال التجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.